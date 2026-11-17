BOLZANO. Il Mercatino di Natale di Bolzano si prepara a festeggiare i suoi primi 35 anni con un'edizione che punta a coniugare tradizione, attrattività turistica e solidarietà. Dal 26 novembre 2026 al 6 gennaio 2027, piazza Walther e le vie del centro storico torneranno a riempirsi di luci, profumi, musica e casette di legno, richiamando migliaia di visitatori. La principale novità del Christkindlmarkt sarà però un'iniziativa che guarda oltre i confini cittadini, coinvolgendo il mondo economico e turistico in progetti di cooperazione internazionale.

Il programma della 35ª edizione è stato presentato questa mattina, martedì 17 novembre, in piazza Walther, alla presenza del sindaco Claudio Corrarati, del nuovo presidente dell'Azienda di Soggiorno e Turismo, Massimo Baratto, della direttrice Roberta Agosti e del consulente artistico Manfred Schweigkofler. Un appuntamento che ha permesso di illustrare le novità di una manifestazione ormai diventata uno dei simboli del Natale altoatesino, capace di coinvolgere non soltanto il centro storico, ma anche i quartieri della città.

La novità più significativa si chiama «Bolzano Mondo Comune», un progetto pensato per affiancare alla dimensione commerciale del Mercatino un impegno concreto a favore della solidarietà internazionale. L'iniziativa coinvolgerà commercianti, albergatori ed espositori, che potranno aderire attraverso l'acquisto di uno speciale bollino solidale. Per ogni bollino applicato agli articoli in vendita, un euro sarà devoluto ad associazioni e organizzazioni bolzanine impegnate in progetti di cooperazione internazionale. Un contributo individuale contenuto, che punta però a trasformarsi in un sostegno significativo grazie alla partecipazione degli operatori economici e dei visitatori.

«Con Bolzano Mondo Comune vogliamo rendere sempre più visibile e concreto il legame tra la nostra città e le tante realtà che si impegnano nella cooperazione internazionale», ha spiegato il sindaco Claudio Corrarati. «Questa collaborazione con l'Azienda di Soggiorno rappresenta un'opportunità importante per allargare la rete della solidarietà e coinvolgere anche il mondo economico e turistico in un progetto dal forte valore sociale».

Il sindaco parla del nuovo progetto che prevede sia versato un euro per ogni prodotto venduto in iniziative di solidarietà. La rassegna garantisce anche sicurezza alla città (intervista di Valeria Frangipane - video di Sofia Di Blasi)

Il primo cittadino ha sottolineato anche il significato dell'iniziativa in un periodo particolarmente importante per Bolzano: «Il Mercatino di Natale, momento in cui Bolzano accoglie migliaia di visitatori e vive una particolare dimensione di comunità, diventa così anche un'occasione per guardare oltre i nostri confini e trasformare un piccolo contributo in un aiuto concreto per chi lavora ogni giorno per un mondo più equo e solidale».

Il progetto si inserisce in una tradizione di attenzione sociale che caratterizza da tempo la manifestazione. Accanto al Mercatino principale tornerà infatti anche il Mercatino Solidale di piazza del Grano, dove le associazioni cittadine proporranno manufatti e prodotti realizzati nell'ambito delle proprie attività a sostegno delle persone in condizioni di vulnerabilità. Due iniziative differenti, accomunate dall'obiettivo di valorizzare il Natale come occasione di condivisione e partecipazione.

Il consulente: "Piccoli ritocchi per una rassegna già ottima" (intervista di Valeria Frangipane - video di Sofia Di Blasi)

Il momento più atteso sarà quello dell'inaugurazione, in programma giovedì 26 novembre alle 17, quando si accenderanno le 1.300 luci del grande Albero dei Desideri di piazza Walther. L'abete, alto 20 metri, sarà ancora una volta uno degli elementi più riconoscibili della scenografia natalizia. Tra gli addobbi troveranno spazio anche le decorazioni realizzate dai bambini e dai ragazzi in cura negli ospedali italiani, attraverso i laboratori di ceramico-terapia promossi dalla Fondazione Lene Thun nell'ambito del progetto «Il Mondo che Vorrei».

Per celebrare il traguardo dei 35 anni, gli organizzatori hanno previsto anche alcune iniziative speciali. Sarà realizzato un timbro postale commemorativo, mentre sui canali social dell'Azienda di Soggiorno verrà lanciato un concorso fotografico dedicato all'atmosfera natalizia, con un riconoscimento per le tre immagini migliori. Tra le novità scenografiche spicca inoltre una proiezione luminosa sulle pareti del Duomo, studiata per valorizzare l'architettura dell'edificio e metterne in risalto i dettagli.

Il cuore della manifestazione resterà naturalmente il tradizionale percorso tra le circa 120 casette di legno distribuite tra piazza Walther e viale della Stazione. Gli espositori proporranno decorazioni natalizie, oggetti in legno, ceramiche, vetro soffiato, manufatti artistici e prodotti della tradizione altoatesina. Il percorso si allargherà anche a piazza Duomo e via Isarco, dove sarà presente il mercatino dell'artigianato, mentre in piazza Municipio verrà allestito il presepe scultoreo raffigurante la Sacra Famiglia.

Una formula di evoluzione fra tradizione e innovazione (intervista di Valeria Frangipane - video di Sofia Di Blasi)

Ampio spazio sarà riservato anche alla gastronomia, da sempre uno degli elementi più apprezzati del Mercatino di Bolzano. Tra le casette si potranno trovare dolci natalizi, strudel, frittelle di mele, speck e altre specialità del territorio, accompagnate dai vini altoatesini e dalle proposte delle Wine e Beer Lounge. Il 12 dicembre è inoltre prevista la premiazione della sesta edizione del concorso nazionale «Birra Natalizia Artigianale – Christmas Beer», dedicato alle produzioni brassicole legate alle festività.

Il Natale coinvolgerà anche numerose altre zone della città, con un calendario di iniziative culturali, musicali e ricreative. Tornerà «Avvento in musica», insieme alle installazioni artistiche di «Angelus Loci», inserite nel programma «Bolzano Città degli Angeli». Confermato anche il mercatino di piazza Mazzini, che si svolgerà nei fine settimana dal 27 novembre al 20 dicembre, ampliando l'offerta natalizia oltre il centro storico.

Particolare attenzione sarà dedicata ai bambini e alle famiglie. In viale della Stazione verrà allestito uno spazio con attività e intrattenimenti per i più piccoli, mentre il programma comprenderà laboratori creativi, giochi, spettacoli, giostre, il trenino elettrico e il teatro dei burattini. Non mancheranno gli appuntamenti con San Nicolò e i Krampus, figure profondamente legate alle tradizioni dell'Avvento altoatesino.

Per chi desidera scoprire Bolzano anche al di fuori delle casette natalizie saranno organizzate visite guidate e iniziative dedicate al patrimonio storico e culturale. Tra queste figurano «Find&Win», un gioco che invita i partecipanti a esplorare i musei cittadini, e la «ChristmasWalk», un itinerario a tappe tra luoghi monumentali e culturali. L'obiettivo è offrire ai visitatori l'opportunità di conoscere la città attraverso un'esperienza che unisca lo shopping natalizio alla scoperta del territorio.

Confermata infine l'attenzione alla sostenibilità ambientale, attraverso l'utilizzo di stoviglie riutilizzabili, la valorizzazione di prodotti locali e stagionali e la distribuzione di materiali informativi realizzati con carta riciclata. Gli organizzatori invitano inoltre i visitatori a privilegiare il treno per raggiungere la città, considerando la vicinanza della stazione ferroviaria a piazza Walther.

La 35ª edizione del Christkindlmarkt si presenta dunque come un appuntamento capace di rinnovarsi senza perdere il legame con le proprie origini. Alle tradizionali casette, alle luci e agli eventi si aggiunge quest'anno una dimensione solidale più strutturata, con l'ambizione di coinvolgere l'intera comunità. Per Bolzano, il Mercatino continuerà così a rappresentare una delle principali occasioni di richiamo turistico dell'inverno, ma anche un momento per valorizzare il tessuto associativo, le tradizioni e il senso di appartenenza della città.