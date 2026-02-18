Mercoledì delle Ceneri a Bolzano con Muser e Dal Toso: “Quaresima è condivisione”
Nel Duomo di Bolzano il vescovo e il nunzio apostolico hanno celebrato il rito di inizio Quaresima. Pubblicata anche la lettera pastorale del vescovo, dedicata al valore della liturgia nella vita comunitaria
BOLZANO. Con il Mercoledì delle Ceneri, celebrato oggi 18 febbraio, si apre il tempo liturgico della Quaresima: 40 giorni di preghiera e penitenza in preparazione alla Pasqua.
Nel Duomo di Bolzano il vescovo diocesano Ivo Muser e il nunzio apostolico Giovanni Pietro Dal Toso hanno presieduto la celebrazione, con il tradizionale rito dell’imposizione delle ceneri sul capo dei fedeli.
Durante la liturgia è stato richiamato il significato del cammino quaresimale, indicato come un tempo di conversione e condivisione, legato anche all’attenzione verso chi è più fragile.
In occasione dell’inizio della Quaresima, Ivo Muser ha pubblicato anche la Lettera pastorale “Incontrare Cristo”, in cui approfondisce il valore della vita liturgica della comunità e il ruolo della preghiera nel percorso verso la Pasqua.