Mercoledì delle Ceneri a Bolzano con Muser e Dal Toso: “Quaresima è condivisione”

L'uomo, confuso e in stato di alterazione psicofisica, è stato denunciato dopo l'episodio avvenuto l'altra notte in un edificio residenziale. Il fuoco è partito da alcuni giornali lasciati nel corridoio, vicino alla porta di un appartamento. L’intervento immediato ha permesso di spegnere le fiamme e limitare i danni

DUE ROGHI IN UNA NOTTE Cinque feriti in via Alpini, incendio doloso in via Goethe