BOLZANO. In caso di minacce ricevute via mail o attraverso altri canali digitali, il Commissariato del Governo per la provincia di Bolzano raccomanda di avvisare subito le forze dell’ordine chiamando esclusivamente il 112. È l’indicazione diffusa dopo la riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduta dalla prefetta Maddalena Travaglini mercoledì 18 novembre 2026 a Palazzo Ducale.

Il Comitato ha esaminato la direttiva del Ministero dell’Interno del 13 novembre 2026, adottata dopo la diffusione di messaggi di minaccia a scuole e altre strutture. Anche quando sono generici, i messaggi inviati in serie possono creare allarme e interrompere le attività. Spetta alle forze dell’ordine verificare l’attendibilità delle segnalazioni e individuare le misure proporzionate al rischio, dando priorità alla sicurezza delle persone. Il raccordo a livello nazionale è affidato al Centro situazioni del Dipartimento della Pubblica sicurezza.

All’incontro hanno partecipato, tra gli altri, il questore, i vertici territoriali delle forze dell’ordine, rappresentanti della magistratura, delle intendenze scolastiche e dell’Azienda sanitaria, oltre ai sindaci e ai comandanti delle polizie municipali di Bolzano e Merano.

Per i festeggiamenti di fine anno a Bolzano e Merano, il Comitato ha concordato di seguire le modalità già condivise con le forze dell’ordine per i mercatini di Natale. Durante la riunione sono stati esaminati anche i primi risultati del monitoraggio sul Controllo di vicinato, il protocollo firmato nell’ottobre 2025 dal Comune di Bolzano e dal Commissariato del Governo per promuovere la collaborazione tra cittadini, istituzioni e forze di polizia.