Minacciate con un coltello e rapinate, 47enne arrestata nella notte a Bolzano

BOLZANO. La scorsa notte, agenti della squadra volante della questura di Bolzano sono intervenuti in un'abitazione del quartiere Europa - Novacella a seguito della segnalazione di un'aggressione.

Secondo le testimonianze raccolte, una donna di 47 anni, avrebbe minacciato con un coltello una sua conoscente per estorcerle 200 euro e poi minacciato di morte un'altra donna per ottenere i codici di sblocco del cellulare che le aveva sottratto.

I poliziotti hanno localizzato e arrestato la donna poco dopo in una via vicina, recuperando il telefono che è stato sequestrato.

La 47enne è stata quindi portata in questura e arrestata per rapina a mano armata, per poi essere trasferita alla Casa circondariale di Trento. Il questore, Paolo Sartori, ha emesso un "avviso orale" nei suoi confronti, misura prevista dal Codice delle Leggi antimafia.

“Si è trattato di un episodio assai grave, che poteva degenerare e provocare ben più tragiche conseguenze – ha evidenziato Sartori –. Il pronto intervento della Polizia è risultato fondamentale per impedire che ciò potesse accadere, assicurando alla giustizia una persona pericolosa disposta a tutto per poche centinaia di euro”.