Minecraft e matematica: la professoressa bolzanina Sara Terzoni vince l’Atlante Italian Teacher Award

BOLZANO. Grande riconoscimento nazionale per la Scuola in lingua italiana dell’Alto Adige. Il merito è di Sara Terzoni, docente del Liceo “Torricelli” di Bolzano, che ha vinto l’Atlante Italian Teacher Award 2026 come migliore insegnante di scuola superiore grazie al progetto “CryptoCity, città del futuro tra matematica, crittografia e approccio STEM”. Il percorso didattico ha coinvolto due classi quinte (5ªD e 5ªE) del Torricelli e ha proposto un modo diverso di “abitare” le discipline scientifiche: matematica, fisica e informatica sono diventate strumenti per progettare, risolvere problemi e creare collegamenti con gli interessi e le passioni di studentesse e studenti. Una parte del progetto si è sviluppata anche in un ambiente digitale, con la costruzione e l’esplorazione di una città virtuale in Minecraft, dove la logica, la modellizzazione e la collaborazione hanno avuto un ruolo centrale.

"Questo premio valorizza una scuola che sa innovare senza perdere di vista ciò che conta davvero: far crescere ragazze e ragazzi con competenze solide, curiosità e capacità di immaginare il futuro», sottolinea il vicepresidente della Provincia autonoma di Bolzano e assessore all'Istruzione in lingua italiana, Marco Galateo. "Progetti come CryptoCity mostrano come le STEM possano diventare coinvolgenti e concrete, quando parlano il linguaggio delle nuove generazioni".

"Il lavoro della professoressa Sara Terzoni dimostra che l’innovazione didattica nasce dall’incontro tra competenza, progettualità e ascolto degli studenti", sottolinea Vincenzo Gullotta, sovrintendente scolastico per le scuole in lingua italiana. "Mettere in relazione saperi diversi e creare contesti autentici di apprendimento significa rendere la scuola più efficace e più motivante".

Sara Terzoni sintetizza raggiante così lo spirito del progetto: "Ricevere questo premio rappresenta per me un grande onore ed è soprattutto un riconoscimento condiviso con i miei studenti e le mie studentesse, con la dirigente scolastica Laura Cocciardi, con lo staff di presidenza e con tutte le colleghe e i colleghi del Liceo Scientifico Evangelista Torricelli, oltre che con tutte le persone e i professionisti con cui ho avuto modo di collaborare nel contesto dell’Intendenza scolastica italiana, che sostiene quotidianamente progettualità e innovazione didattica. CryptoCity è nato dal desiderio di avvicinare studentesse e studenti alla matematica e alle discipline STEAM attraverso attività creative, interdisciplinari e laboratoriali, utilizzando anche ambienti digitali come Minecraft per sviluppare logica, collaborazione, problem solving e progettazione del futuro, nella convinzione che le idee di oggi possano diventare le soluzioni per il nostro domani".