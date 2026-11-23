BOLZANO. Il Monumento alla Vittoria sarà completamente restaurato entro il 2028. Il progetto esecutivo degli interventi sarà pronto entro la fine del 2026. È quanto emerso dal sopralluogo tecnico di oggi, lunedì 23 novembre, al quale hanno partecipato il sindaco Claudio Corrarati, l'assessore comunale Claudio Della Ratta, il deputato Alessandro Urzì e il vicepresidente della Provincia Marco Galateo, insieme ai funzionari del Ministero della Cultura.

Le verifiche effettuate dopo il distacco di una lastra di marmo, avvenuto il 4 maggio 2019, hanno confermato che la struttura portante è complessivamente in buone condizioni. Le principali criticità riguardano invece i rivestimenti marmorei e i sistemi di ancoraggio, soprattutto nelle parti più elevate del monumento. Le indagini hanno interessato anche gli ambienti sotterranei e le condizioni di conservazione dei materiali.



Il restauro comprenderà la messa in sicurezza degli elementi lapidei, interventi contro le infiltrazioni d'acqua e verifiche sull'impermeabilizzazione delle gradonate. Saranno inoltre esaminati gli impianti di climatizzazione e umidificazione. Particolare attenzione verrà riservata al futuro parcheggio interrato di piazza Vittoria, per valutare gli effetti delle vibrazioni degli scavi sulla stabilità del complesso.

Nel pomeriggio il confronto è proseguito in Municipio per definire le prossime fasi della progettazione. I lavori saranno finanziati dal Ministero della Cultura, competente per il restauro del bene statale. L'obiettivo condiviso con Comune di Bolzano e Provincia è restituire entro il 2028 alla città un monumento pienamente accessibile, compreso il percorso museale dedicato alla storia delle due dittature.