BOLZANO. Una giornata a ingresso gratuito per avvicinarsi all’arte contemporanea attraverso relazione, ascolto e partecipazione. Sabato 10 ottobre 2026, dalle 10 alle 18, Museion apre le porte al pubblico in occasione della 22ª Giornata del Contemporaneo.

L’appuntamento nazionale è promosso da AMACI, l’Associazione dei Musei d’Arte Contemporanea Italiani. Il tema scelto per quest’anno è “Geografie della contemporaneità”, con il quale dialogherà il programma del museo bolzanino.

La proposta intreccia mediazione culturale, pratiche performative e sperimentazione condivisa, mettendo al centro il rapporto tra arte e pubblico e le occasioni di incontro offerte dal museo.

L’ingresso gratuito sarà disponibile nell’arco dell’intera apertura, dalle 10 alle 18: un’occasione per partecipare alla giornata dedicata alla contemporaneità al Museion.