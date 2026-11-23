BOLZANO. Tre concerti gratuiti nei quartieri di Bolzano per scambiarsi gli auguri con i lettori e le lettrici di Alto Adige. Si parte venerdì 27 novembre in piazza Mazzini con il sax di James Thompson.

Tre piazze, tre concerti, tre occasioni per ritrovarsi e farsi gli auguri. Torna «Natale in Piazza», l'iniziativa del quotidiano Alto Adige realizzata in collaborazione con il Comune di Bolzano e Radio Dolomiti, che porta l'atmosfera delle feste lontano dal percorso dei mercatini del centro storico, direttamente nei quartieri dove i nostri lettori e le nostre lettrici vivono ogni giorno. Perché il Natale abita anche nelle piazze dei rioni, quelle che attraversiamo per fare la spesa o per incontrare un vicino. È lì che vogliamo darvi appuntamento, per un momento da vivere insieme, senza fretta.

Il calendario

Si comincia venerdì 27 novembre, dalle 17 alle 19 circa, in piazza Mazzini (Gries-San Quirino), con un nome di prestigio internazionale: James Thompson, sassofonista e cantante americano che da quasi quarant'anni accompagna Zucchero nei tour di tutto il mondo. Ma Thompson non è soltanto il sax inconfondibile che ha segnato il sound del bluesman emiliano: è anche un cantante dalla voce potente e versatile, capace di spaziare dal soul al rhythm & blues, dal funk al jazz, con una presenza scenica travolgente. In piazza si esibirà in trio con il tastierista Michele Bonivento e la cantante Samantha Giordano.

Sabato 5 dicembre, dalle 11 alle 13 circa, in piazza Montessori (Don Bosco-Firmian) sarà ancora black music, tra soul, jazz, gospel e sonorità funky. Sul palco il cantante e sassofonista inglese Kenn Bailey, voce calda e intensa, che ha collaborato tra gli altri con i Gospel Times di Joyce Yuille, con il gruppo di Cheryl Porter e con Alessandra Amoroso; nel suo percorso discografico figurano «Acts of Illusion», «Laugh Out Loud» e il più recente «Storm». Al suo fianco ancora Michele Bonivento, tra i più apprezzati interpreti italiani di gospel, blues e soul, diplomato in pianoforte jazz e con alle spalle collaborazioni con Cheryl Porter, Louisiana Red e Ian Siegal.

Gran finale sabato 12 dicembre, dalle 11 alle 13 circa, in piazza Marcella Casagrande (Europa-Novacella), dove si cambia genere con il grande rock targato Südtirol. Protagonista Ina Pross: grinta, voce graffiante e un'energia che non conosce mezze misure, tanto che qualcuno l'ha ribattezzata «The Queen of Rock'n'Roll in South Tyrol». A settembre la cantante altoatesina ha conquistato il terzo posto nella categoria Trend del Sanremo Rock & Trend Festival con «Mighty Queen», un inno alla forza e al coraggio delle donne.

Con lei il giovane chitarrista bolzanino David Altieri, talento emergente, per un concerto che promette di coinvolgere direttamente il pubblico.

In caso di maltempo l'appuntamento del 12 sarà rinviato a sabato 19 dicembre. A fare gli onori di casa ci sarà Radio Dolomiti: saranno i suoi speaker a presentare artisti e ospiti e a raccontare in onda ciò che accade in piazza.

Ma «Natale in Piazza» è prima di tutto un'occasione per stare insieme: per stringersi la mano e farsi gli auguri, per scambiare due chiacchiere con chi si incrocia ogni giorno senza mai fermarsi. Un appuntamento pensato per chi ci legge ogni mattina, per le famiglie e per chi il Natale lo aspetta con la stessa emozione da una vita.

Panettone e vin brulè

E non c'è Natale senza un brindisi. I gruppi Alpini delle tre circoscrizioni saranno al nostro fianco e offriranno a tutti i presenti vin brûlé, spumante, pandoro e panettone, un gesto nello stile delle penne nere, da sempre al servizio della comunità, che renderà ogni tappa ancora più calda, intima e accogliente.

Tra il pubblico potrebbero esserci anche volti noti dello sport: compatibilmente con gli impegni delle squadre, sono attesi testimonial dell'Fc Südtirol, dell'Aquila Basket Trento, del Basket Club Bolzano e dei Foxes.

A ogni appuntamento sarà presente un fotografo dell'Alto Adige: il giorno dopo ogni tappa troverete il racconto e le immagini sul giornale, e sul nostro sito una gallery completa. Chissà che non vi ritroviate anche voi tra i protagonisti.

L'obiettivo è valorizzare le piazze e i quartieri come luoghi di incontro, offrendo un programma diffuso e gratuito che unisce istituzioni, informazione locale e realtà del territorio.

Non serve prenotare: basta presentarsi, con la sciarpa e qualche amico. Vi aspettiamo in piazza per farci gli auguri, di persona, con una fetta di pandoro e un cin cin che sa di bollicine.