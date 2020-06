'Ndrangheta a Bolzano, traffico di cocaina e attività estorsive

BOLZANO. Associazione a delinquere di stampo mafioso e finalizzata al traffico di stupefacenti, concorso esterno in associazione mafiosa, sequestro di persona, estorsione, spaccio di eroina e cocaina. Sono questi i principali reati contestati a vario titolo alle 20 persone arrestate all'alba di oggi nell'operazione "Freeland", condotta dalla Direzione distrettuale Antimafia di Trento. L'indagine, coordinata dal sostituto procuratore Davide Ognibene, ha portato alla luce la presenza sul territorio regionale, e in particolare a Bolzano, di una 'ndrina collegata direttamente, secondo gli inquirenti, alle principali cosche calabresi di Platì, Natile e Delianuova, di diretta emanazione del clan Italiano-Papalia e con rapporti con altre cosche di primissimo piano. Nello specifico sono state arrestate, e si trovano al momento in custodia cautelare in carcere, 9 persone in Alto Adige, 1 in Trentino, a Pergine Valsugana, 8 in Calabria, 1 a Padova e 1 a Treviso.

L'indagine "Freeland" durata un anno e mezzo, è partita da alcune dichiarazioni di un collaboratore di giustizia ritenuto dagli inquirenti particolarmente affidabile. La squadra Mobile di Trento, guidata dal dottor Tommaso Niglio, insieme agli uomini del Servizio centrale operativo, ha poi effettuato gli accertamenti, anche attraverso pedinamenti, intercettazioni, sequestri di armi e stupefacenti, tra i quali uno molto importante su Trento.

'Ndrangheta, la 'ndrina altoatesina collegata direttamente alle cosche calabresi Venti persone arrestate all'alba nell'operazione 'Freeland' della Dda di Trento. Nove le persone in manette nel capoluogo altoatesino. Posto sotto sequestro il bar Coffee Break di via Resia

Secondo gli inquirenti sono due i soggetti a capo della 'ndrina impiantatasi a Bolzano: Francesco Perre, oggi residente a Platì ma negli anni '90 ritenuto di fatto il fondatore del nucleo altoatesino dopo essersi trasferito da Volpiano, e Mario Sergi, 60 anni, residente a Bolzano, titolare di un'impresa edile oggi in fallimento, e ritenuto oggi il vero capo dell'organizzazione locale. Quest'ultimo, ritengono gli inquirenti, avrebbe ereditato direttamente da Perre il ruolo di capo. Sempre secondo le risultanze investigative, un ruolo centrale lo avrebbe avuto anche il bar gestito ufficialmente dalla compagna di Sergi, il Coffee Break di via Resia, oggi posto sotto sequestro: un luogo - secondo l'accusa - ritenuto il fulcro dei vari traffici e dove si decidevano strategie e azioni illecite.

L'attività principale della «locale» bolzanina riguarda per l'appunto il traffico di droga, in particolare di cocaina: gli inquirenti ritengono che ogni mese dalla Calabria venissero immessi sul mercato locale circa 4-5 chili di cocaina. La Procura ritiene inoltre siano state compiute attività estorsive, mentre non si escludono profili di usura. Tra gli arrestati, anche due spacciatori bolzanini di 32 e 45 anni, che avrebbero però avuto ruoli secondari. Secondo gli inquirenti, infine, la 'ndrina versava direttamente il denaro in Calabria alle cosche, altro aspetto ritenuto prova dei rapporti diretti esistenti.