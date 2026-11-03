BOLZANO. Due incendi nel giro di appena mezz’ora, un uomo ferito e un edificio quasi completamente divorato dalle fiamme. È stata una serata di intenso lavoro quella di lunedì 2 novembre per i vigili del fuoco di Bolzano, chiamati a intervenire in due diverse zone della città. In entrambi i casi, le prime richieste di soccorso facevano temere la presenza di persone all’interno degli immobili interessati dai roghi.

Il primo allarme è arrivato intorno alle 22.45, quando un incendio è divampato in un monolocale di via Perelegraben. La segnalazione indicava la possibile presenza di persone intrappolate nell’abitazione, facendo scattare anche l’intervento della Croce Bianca. Una volta raggiunto l’appartamento, i soccorritori hanno però verificato che all’interno non si trovava nessuno.

Le squadre dei vigili del fuoco professionisti hanno rapidamente circoscritto le fiamme, evitando che la situazione peggiorasse. Il bilancio è di un uomo lievemente ferito, che aveva cercato di affrontare l’incendio con i propri mezzi prima dell’arrivo dei soccorsi.

Non c’è stato nemmeno il tempo di concludere l’emergenza che, intorno alle 23.15, è arrivata una seconda chiamata. Questa volta l’incendio aveva interessato una vecchia stazione di servizio ai piedi del Virgolo, dove le fiamme avevano già avvolto gran parte della struttura.

Anche in questa circostanza si temeva che alcune persone potessero trovarsi all’interno dell’edificio. I controlli effettuati dai soccorritori hanno fortunatamente escluso questa possibilità. Il fuoco, tuttavia, aveva già provocato danni ingentissimi, lasciando il fabbricato abbandonato quasi completamente distrutto.

Per fronteggiare il secondo incendio, accanto ai vigili del fuoco professionisti di Bolzano sono intervenuti anche i vigili del fuoco volontari di Oltrisarco-Aslago. Sul posto è arrivata inoltre la Polizia di Stato.

Restano da chiarire le cause del rogo alla vecchia stazione di servizio. Sono stati avviati gli accertamenti necessari per ricostruire l’origine delle fiamme e verificare le circostanze in cui si è sviluppato l’incendio.