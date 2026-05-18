Nuovo campus sanitario a Bolzano: 200 posti letto pronti nel 2027

BOLZANO. È stata completata la struttura grezza dello studentato universitario sanitario che sorgerà a Bolzano, nei pressi del polo universitario delle professioni sanitarie "Claudiana". Il nuovo studentato offrirà 200 posti letto destinati agli studenti delle professioni sanitarie e della futura facoltà di medicina: 100 unità singole con servizi privati e angolo cottura e 100 unità doppie con servizi condivisi.

L'edificio, a consumo quasi zero, ospiterà mensa con cucina e bar, sale riunioni, biblioteca, sala multimediale, area fitness, lavanderia, depositi biciclette e 40 posti auto in garage interrato. Il costo complessivo dell'investimento è di circa 46,5 milioni di euro, comprensivi di lavori edilizi, spese tecniche e arredi. La conclusione dei lavori è confermata entro maggio 2027, con completamento degli arredi entro settembre 2027.

"Il completamento della struttura grezza rappresenta una tappa molto importante per un'opera fondamentale per il futuro della sanità altoatesina e della formazione universitaria sul nostro territorio - ha dichiarato l'assessore provinciale alle opere pubbliche, Christian Bianchi - Con questo progetto stiamo realizzando un vero e proprio campus dedicato agli studenti e alle studentesse delle professioni sanitarie, offrendo spazi moderni, funzionali e integrati con i futuri sviluppi dell'area, come la facoltà di medicina, gli alloggi per il personale e l'asilo nido". L'obiettivo, ha precisato l'assessore, è "garantire la piena operatività degli alloggi in tempo per l'avvio dell'anno accademico 2027/28". Anche l'assessore provinciale alla salute, Hubert Messner, ha sottolineato il valore dell'investimento: "Con questo studentato investiamo non soltanto in una nuova struttura, ma soprattutto nel futuro del sistema sanitario altoatesino".

L'assessore ha ricordato la necessità di "professionisti ben formati e di condizioni attrattive per chi sceglie di studiare e lavorare in Alto Adige". Insieme alla "Claudiana" ed alla futura sede della facoltà di medicina, ha concluso Messner, "questo progetto contribuirà alla nascita di un vero campus sanitario universitario a Bolzano, capace di formare, accogliere e trattenere sul territorio i professionisti della sanità di domani".