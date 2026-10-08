MONACO DI BAVIERA. Controlli, prevenzione dei reati e assistenza ai connazionali tra i milioni di visitatori dell’Oktoberfest. Anche quest’anno Polizia di Stato e Carabinieri hanno partecipato ai pattugliamenti congiunti della manifestazione, affiancando quotidianamente i colleghi bavaresi nell’area della festa. Un’attività inserita nella consolidata cooperazione tra le forze di polizia italiane e tedesche.

Le pattuglie miste hanno fornito supporto linguistico e operativo durante gli interventi, facilitando la gestione delle situazioni che coinvolgevano cittadini italiani. La presenza degli operatori ha inoltre favorito un rapido scambio di informazioni tra le autorità dei due Paesi, contribuendo alle attività di prevenzione e contrasto dei reati e all’assistenza dei numerosi connazionali presenti.

La 191ª edizione ha registrato circa 7,4 milioni di visitatori, in significativo aumento rispetto all’anno precedente. Il bilancio della Polizia di Monaco di Baviera indica oltre 2.100 operatori impiegati per la sicurezza e quasi 2.000 interventi nell’area della manifestazione. La collaborazione internazionale ha avuto particolare rilievo nel contrasto ai reati contro il patrimonio e alla criminalità itinerante.

L’attività delle pattuglie italiane ha ricevuto riconoscimenti dalle autorità locali, dagli organizzatori e dalle rappresentanze istituzionali italiane in Germania. L’esperienza conferma il ruolo della cooperazione transfrontaliera nella gestione di eventi ad altissima affluenza, sia per la sicurezza sia per il sostegno ai cittadini che si trovano all’estero.