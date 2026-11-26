BOLZANO. Meno attese in coda e autobus più puntuali tra l’Oltradige e Bolzano. La Provincia autonoma di Bolzano ha affidato la progettazione del prolungamento della corsia preferenziale sulla strada statale 42, nel tratto tra San Michele e Pillhof.

L’intervento prevede circa due chilometri di corsia riservata agli autobus, larga 3,50 metri, che si collegherà a quella già esistente in direzione del capoluogo. I lavori saranno realizzati per lotti: il secondo comprende una nuova rotatoria al bivio per San Michele.

L’incarico di progettazione ha un valore contrattuale di circa 386 mila euro, mentre per i primi tratti è prevista una spesa di circa 17 milioni. Il progetto comprende rilievi, verifiche geologiche e la definizione delle soluzioni tecniche ed esecutive.

A beneficiarne saranno soprattutto i pendolari di Appiano e Caldaro, in particolare nelle ore di punta del mattino. L’obiettivo è migliorare la regolarità delle corse e rendere il trasporto pubblico più competitivo rispetto all’auto privata.

Il progetto è stato concordato dall’assessore provinciale alle Infrastrutture e alla Mobilità Daniel Alfreider con il sindaco di Appiano Lorenz Ebner e il progettista Michael Pfeifer.

L’opera si inserisce nel Piano provinciale della mobilità e potrà contribuire a preservare gli spazi necessari per una futura linea tranviaria-ferroviaria dell’Oltradige. Nel gennaio 2027 è previsto un incontro informativo con i proprietari dei terreni interessati.