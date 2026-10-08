BOLZANO. Mancano circa 80mila euro per avviare i lavori del nuovo centro di recupero per uccelli e piccoli animali selvatici sulla collina bonificata di Castel Firmiano. Per colmare la somma ancora necessaria, il CRAB ha lanciato una raccolta fondi su GoFundMe, chiedendo un contributo a chi vuole sostenere il progetto.

Il Centro di Recupero Avifauna e piccoli Animali Selvatici di Bolzano opera da oltre vent’anni a favore della fauna in difficoltà in Alto Adige. Ogni anno cura e ospita più di 350 animali. Un’attività che oggi viene svolta in una struttura descritta dagli stessi promotori come «ormai piccola e fatiscente».

La nuova sede dovrebbe offrire agli animali feriti spazi sicuri, moderni e adeguati alle loro esigenze. Il progetto può contare su un importante finanziamento della Provincia di Bolzano, spiegano dal centro, ma le risorse disponibili non bastano ancora a far partire il cantiere.

Da qui l’appello alle donazioni: «Ogni piccola donazione fa la differenza e ci avvicina un po’ di più all’obiettivo», scrivono i promotori. La raccolta fondi punta a completare il finanziamento necessario per dare una nuova sede a un servizio che ogni anno accoglie centinaia di animali selvatici in difficoltà.