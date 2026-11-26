BOLZANO. Come affrontare la demenza nella vita di tutti i giorni? Come mantenere il dialogo quando la persona perde il filo della conversazione e come aiutarla senza privarla della propria autonomia? Sono alcune delle domande al centro dell’incontro «La demenza», in programma a Oltrisarco.

L’appuntamento si terrà venerdì 27 novembre alle 15 nella Sala Verde del centro parrocchiale del Santo Rosario, in via Claudia Augusta 111. A parlarne sarà il dottor Gianni Pontarelli, in un momento di approfondimento rivolto alla comunità.

L’iniziativa è promossa da UPAD e dall’Associazione Anziani Oltrisarco Aslago e vuole offrire a residenti e familiari un’occasione per comprendere meglio una condizione che coinvolge non soltanto la persona, ma anche chi le sta accanto e la accompagna ogni giorno.