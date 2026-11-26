BOLZANO. Pubblico delle grandi occasioni per la tradizionale Cena delle Osterie che anche quest'anno Slow Food Alto Adige Südtirol ha organizzato a Castel Mareccio per presentare la 37ª edizione di Osterie d'Italia, la guida di Slow Food Editore. Per chi ama conoscere un territorio anche attraverso il cibo, è stata l'occasione per scoprire storiche osterie e nuovi protagonisti di questo amato compendio del "mangiar bene".

Le otto chiocciole dell'Alto Adige Le otto chiocciole dell'Alto Adige Le otto chiocciole dell'Alto Adige Le otto chiocciole dell'Alto Adige Le otto chiocciole dell'Alto Adige

Tra le novità anche alcuni rappresentanti della ristorazione contadina del Gallo Rosso, il marchio di qualità dell'Unione Agricoltori e Coltivatori Diretti Sudtirolesi: l'Hofschank Zmailerhof di Monte Scena e i vini del Rielingerhof di Siffiano sul Renon. Ma protagoniste assolute sono state le osterie altoatesine, presentate dal responsabile editoriale della guida Carlo Bogliotti.

Bogliotti ha ricordato il valore di questo importante strumento di conoscenza del territorio, inventato dal fondatore di Slow Food Carlo Petrini, scomparso lo scorso maggio. «La guida raccoglie gli indirizzi da conoscere per chi, vicino a casa oppure in viaggio, cerca una cucina legata alle tradizioni locali, ingredienti di qualità e un'accoglienza calorosa e prezzi accessibili», ha spiegato insieme ad Alessandra Telch, vicepresidente nazionale di Slow Food Italia. Tanti i protagonisti della serata, alla quale hanno portato il saluto il presidente del Consiglio provinciale Angelo Gennaccaro e il vicesindaco Stephan Konder, oltre a numerosi direttori e Kellermeister e e alla vicepresidente del direttivo nazionale di Slow Food Alessandra Telch. C'era Oskar Messner dell'Osteria Pitzock, che insieme a coltivatori e artigiani della nuova destinazione Slow Food Travel Odles Dolomites ha cucinato una polenta della Val di Funes con gulasch di manzo Geisler. Con il gruppo dei "resistenti" al turismo di massa ha portato anche vini, formaggi, farine e succhi. Poi il Drumlerhof di Campo Tures con il Graukäse della Valle Aurina e la giardiniera di ortaggi di Taufrisch, l'orto comunitario dei ristoratori della Valle di Tures nato proprio per strappare spazio ai campi di mais da insilato. E ancora Christof Feichter dell'Oberraut, che ha preparato i Tirtlan pusteresi con il grano coltivato nel suo maso. Stefan Unterkircher del Lüsnerhof, per Odles Dolomites, ha portato le caserecce di grano Khorasan della Val di Funes, la zucca biologica del Mesnerhof, i Kaminwurzen di agnello di pecora con gli occhiali della Val di Funes (Villnösser Brillenschaf, Presidio Slow Food) e il formaggio di malga Kreuzwiesn.

Il mitico Stephan Senfter del Gasthof Waldruhe ha preparato il Kaiserschmarrn nella storica padella di famiglia. Quindi l'Alter Fausthof con i dolci al papavero e la torta al vino rosso e, ospite da Cavalese, l'Enobistrot Welponer. Tanti anche i produttori di vino: oltre alla Cantina Valle Isarco, Martin Lemayr di Colterenzio e Gerhard Kofler di Cornaiano, e Stefan e Julia Wallnöfer, padre e figlia, della cantina VinVentum. E poi tanti artigiani del gusto, con le cioccolate di Karunam, il lupino di Anterivo, la canapa di Amalia Wallnöfer, le mozzarelle di Amò e il pane di Longoni.

Le otto Chiocciole. Giunta alla 37ª edizione, la guida segnala per il 2027 1.952 locali in tutta Italia, di cui 335 premiati con la Chiocciola, il massimo riconoscimento dell'associazione. In Alto Adige le Chiocciole sono otto. Il Kürbishof di Anterivo, con una cucina che racconta il territorio con estrema eleganza ma cerca anche di offrirne chiavi di lettura moderne. L'Oberraut di Brunico, che semina grano e pratica anche l'allevamento consapevole e la macellazione attenta. Il Drumlerhof di Campo Tures, con i prodotti dell'orto comunitario, le galline felici e tanti prodotti regionali. L'Alter Fausthof di Fiè allo Sciliar, scrigno di gusto e buongusto. Il Pitzock di Funes, regno della pecora con gli occhiali e di Slow Food Travel. Lo straordinario Lerchner's in Runggen di Johann Lerchner a San Lorenzo di Sebato, ormai un ristorante-osteria entrato nel mito. Il Lamm Mitterwirt di San Martino in Passiria, che porta avanti la tradizione degli osti della valle. Infine il Waldruhe di Sesto, vero caposaldo della filosofia Slow. E poi molte altre osterie che, anche senza la Chiocciola, sono garantite dalla filosofia e dagli esperti di Slow Food. Osterie d'Italia è in vendita in libreria a 24 euro, con lo sconto per i soci. Prossimo appuntamento con Slow Food Alto Adige il 3 dicembre: il concerto-degustazione «Calici di Jazz» con Andrea Amadei e i jazzisti Gianluca Trovesi e Marco Remondini, nella scenografica Cantina Bolzano.

(AC)