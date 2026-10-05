BOLZANO. Il Parco dei Cappuccini cambia volto. Sono iniziati oggi, 5 ottobre, i lavori di ristrutturazione e manutenzione straordinaria dell’area verde nel cuore di Bolzano, con l’obiettivo di restituire alla città uno spazio più curato, accessibile e vissuto. Il cantiere resterà aperto fino all’inizio di luglio 2027, con un investimento complessivo stimato in 1,7 milioni di euro.

Il progetto punta non soltanto al recupero del parco, ma anche a una sua nuova funzione all’interno della vita cittadina. Uno degli elementi centrali sarà infatti la realizzazione di un nuovo bistrot, che dovrebbe diventare anche un punto di riferimento per la sorveglianza dell’area e per l’organizzazione di iniziative ed eventi. Il Comune di Bolzano prevede di individuare i futuri gestori attraverso un bando.

La posizione del parco, a ridosso del centro storico e nelle vicinanze del Teatro Comunale e del Centro Trevi, è considerata strategica. L’idea è trasformare l’area in uno spazio di collegamento tra queste realtà e, attraverso attività culturali e sociali, renderla maggiormente attrattiva anche per i giovani. La gestione degli eventi sarà sviluppata in collaborazione con le istituzioni culturali presenti nelle immediate vicinanze, tra cui la Biblioteca Claudia Augusta.

Una parte significativa dell’intervento riguarda lo storico muro perimetrale del parco. Il piano prevede il recupero della struttura e la realizzazione di due nuove aperture: una sul lato ovest, in direzione del Centro Trevi, e una sul lato sud-est, verso piazza Verdi. L’obiettivo è migliorare l’accessibilità e rafforzare il rapporto tra il parco e gli spazi circostanti.

Nel progetto sono inoltre previste nuove opere per gli impianti, una tettoia e un’area destinata a orto e frutteto storico. Proprio su questo elemento la Soprintendenza ai Beni culturali ha posto una specifica condizione: l’area dovrà essere ampliata e dovranno essere utilizzate tipologie e disposizioni di piante coerenti con quelle storicamente presenti.

Il parco è sottoposto a tutela monumentale e il progetto è stato quindi sviluppato tenendo conto della necessità di conservare gli elementi storici dell’area. La Soprintendenza ha espresso parere positivo al piano di recupero, nel rispetto delle prescrizioni previste per gli interventi sul patrimonio tutelato.

Il Parco dei Cappuccini è di proprietà dei Frati Minori Cappuccini di Bressanone, mentre l’Amministrazione provinciale dispone di un diritto di proprietà fino al 2039. I lavori sono stati affidati alla ditta Bettiol srl.

L’intervento nasce dalla collaborazione tra Provincia e Comune e punta a intervenire anche sulle situazioni di degrado che nel tempo hanno interessato l’area. L’obiettivo dichiarato è fare del parco un luogo più sicuro, curato e facilmente fruibile, mantenendone al tempo stesso il valore storico e architettonico.

Con il nuovo bistrot, gli accessi aggiuntivi e il programma di iniziative culturali, il parco si prepara così a diventare non soltanto un’area verde, ma uno spazio di incontro inserito nel tessuto del centro storico di Bolzano.