PASSO DEL ROMBO. Grave incidente nel pomeriggio di oggi, giovedì 2 luglio, sulla strada alpina del Passo del Rombo, dove due motociclisti stranieri si sono scontrati frontalmente all'interno della lunga galleria situata a circa due chilometri dalla cima del valico.

Entrambi i centauri hanno riportato gravi ferite. Dopo le prime cure prestate sul luogo dell'incidente, sono stati trasportati in ospedale con gli elicotteri di soccorso Pelikan 1 e Pelikan 3.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco Volontari di Rabenstein, il servizio di ambulanza della Croce Bianca della Val Passiria, la squadra del Soccorso Alpino di Rabenstein, supportata dal personale locale, e i Carabinieri, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dello scontro.