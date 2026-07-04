PASSO GIOVO. Incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi, sabato 4 luglio, sulla strada del Passo Giovo, circa un chilometro sotto il valico in direzione di Casateia. Intorno alle 13.10 un motociclista si è scontrato con un'auto che procedeva in senso opposto.

Ad avere la peggio è stato il centauro, un cittadino tedesco nato nel 1966, che ha riportato ferite di media gravità. I primi soccorsi sono stati prestati da un equipaggio della Croce Bianca di Vipiteno e da una dottoressa dell'emergenza di Vipiteno, che si trovava casualmente a transitare sul luogo dell'incidente.

Successivamente è intervenuto l'elicottero di soccorso Pelikan 2, che ha trasportato il ferito all'ospedale di Bolzano.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco volontari di Racines, distaccamento di Casateia, e i Carabinieri, ai quali spetta il compito di ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.