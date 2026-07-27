BOLZANO. Grave incidente nella tarda mattinata di oggi in corso Libertà, dove una donna è stata investita da un veicolo. La persona travolta ha riportato ferite gravi ed è stata trasportata d’urgenza in ospedale.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia municipale, i vigili del fuoco e i sanitari della Croce Rossa, che hanno prestato le prime cure al ferito e provveduto al trasporto in ospedale.

La dinamica dell'investimento è al vaglio della Polizia municipale, che ha effettuato i rilievi per ricostruire l'esatta successione dei fatti. Possibili rallentamenti alla circolazione nella zona durante le operazioni di soccorso e i rilievi.