BOLZANO. Un'auto si è ribaltata questa mattina, domenica 25 ottobre, davanti al cimitero di Bolzano, dopo aver urtato alcuni paletti lungo via Claudia Augusta. L'incidente è avvenuto poco prima delle 9.

La vettura procedeva a velocità sostenuta quando è finita contro le protezioni, capovolgendosi. Nonostante la zona sia molto frequentata, soprattutto nei giorni festivi, nessun pedone è rimasto coinvolto.

Illeso l'automobilista. Sul posto è intervenuta la polizia locale, che ha effettuato i rilievi per chiarire la dinamica dell'incidente.