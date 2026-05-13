Piazza Casagrande, lite tra stranieri: due feriti, uno sfregiato al volto

BOLZANO. Momenti di forte tensione nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 12 maggio, in piazza Casagrande, dove le Volanti della Questura sono intervenute dopo la segnalazione di una violenta lite che avrebbe coinvolto più persone.

Una volta arrivati sul posto, gli agenti della Polizia di Stato hanno ricostruito quanto accaduto, accertando che a fronteggiarsi erano tre cittadini stranieri. Per cause ancora in fase di accertamento, il diverbio sarebbe rapidamente degenerato fino a trasformarsi in una brutale aggressione.

Secondo quanto emerso, uno dei tre uomini avrebbe aggredito violentemente gli altri due per poi allontanarsi prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. I due feriti sono stati soccorsi e successivamente trasportati in ospedale per le cure necessarie.

Uno dei due uomini avrebbe riportato profonde ferite e tagli al volto, mentre l’altro ha subito lesioni meno gravi. La Polizia di Stato ha avviato accertamenti per identificare l’aggressore e chiarire i motivi all’origine dell’episodio.