BOLZANO. Una piazza senza banchi del mercato, ma con i parcheggi comunque vietati alle automobili. È il paradosso che si verifica il sabato in piazza Mazzini, sul lato Rai, dopo la riorganizzazione del mercato legata ai lavori in piazza Vittoria. A denunciare la situazione è Confesercenti, che chiede al Comune di Bolzano un intervento per restituire gli spazi alla sosta quando non vengono utilizzati dagli ambulanti.

«Se un'area resta vuota, dobbiamo prevedere un meccanismo che permetta di restituirla al servizio di parcheggio», spiega Mirko Bertoldi, funzionario del commercio ambulante di Confesercenti. L'associazione propone l'apertura di un tavolo tecnico con l'amministrazione comunale per definire ordinanze precise e consentire alla polizia municipale di riaprire la zona alle auto quando i banchi non sono presenti.

Le assenze degli ambulanti possono interessare anche l'intero lato della piazza, soprattutto quando si svolgono contemporaneamente altre fiere o mercati considerati più convenienti dagli operatori. Il risultato è uno spazio inutilizzato ma comunque interdetto alla sosta, con conseguenti disagi per residenti, negozianti e pubblici esercizi, già alle prese con le difficoltà provocate dai grandi cantieri cittadini.

La proposta di Confesercenti è fissare un orario mattutino oltre il quale, verificata l'assenza dei banchi, sia possibile ripristinare i parcheggi. Tra le ipotesi anche l'esclusione della zona dalle cosiddette spunte, che consentono agli ambulanti senza posteggio fisso di occupare temporaneamente gli spazi liberi. «Gli ambulanti hanno pieno diritto di decidere come articolare la propria attività», precisa Bertoldi, sottolineando però che molte assenze sono prevedibili. «Dobbiamo incontrarci e trovare subito delle contromisure», conclude, chiedendo una soluzione che rispetti il lavoro degli operatori e le esigenze dei cittadini.