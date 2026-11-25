BOLZANO. Via tutte le auto, l'intervento è iniziato. Il Comune ha consegnato piazza Vittoria alle ditte incaricate di costruire il garage multipiano. Già partiti i lavori preliminari, si andrà avanti con i sondaggi fino a fine dicembre, lo scavo vero e proprio inizierà a gennaio. I residenti intanto protestano: «Il Comune, che è tanto sollecito a mandarci avvisi quando si tratta di intascare soldi - pensiamo all'Imi appena arrivata - poteva spiegarci a chi sono destinati i posti auto di piazza Tribunale. A quali bollini. Invece zero».Il sindaco Claudio Corrarati ribatte che l'amministrazione da giorni informa i residenti sullo stato dell'arte: «Da mesi andiamo spiegando che aprirà il cantiere. Se è crollato il Tribunale e non abbiamo potuto prevedere subito i nuovi posti lì, non è colpa nostra. L'ok è appena arrivato ed abbiamo prontamente avvisato i cittadini interessati. Più di così non potevamo fare».

Il robot cerca le bombe

Paolo Branchini - ingegnere di Pac Spa - informa che il robot (geo radar) sta facendo la verifica del sottosuolo ed andrà avanti una decina di giorni per l'eventuale presenza di ordigni bellici. «Si tratta di uno strumento che ispeziona il terreno senza scavi e può individuare anomalie compatibili con ordigni bellici inesplosi. Attenzione perché non identifica da solo con certezza la presenza di una bomba». Rileva variazioni elettromagnetiche nel sottosuolo e viene usato insieme ad altri strumenti (come magnetometri e metal detector) proprio per la valutazione preliminare del rischio di ordigni. «Indica la presenza di una grossa massa metallica ed arriva fino a cinque metri di profondità».

Sensori sugli edifici

Altro intervento importante che sarà portato a termine entro la fine di dicembre è l'installazione di sensori sulle facciate degli edifici circostanti per monitorare ed evitare problemi di staticità. «Lo scavo scende fino a 15 metri - riprende l'ingegnere - e dobbiamo avere l'assoluta certezza di procedere in sicurezza». Posizionare i sensori sulle costruzioni confinanti prima dello scavo serve a prevenire danni strutturali, stabilire un valore di riferimento iniziale perché registrare inclinazioni, fessurazioni e vibrazioni prima dell'avvio dei lavori permette di distinguere eventuali movimenti preesistenti o stagionali da quelli causati dallo scavo. Gli stessi sensori saranno applicati al Monumento per monitorare ed evitare danni. «Da adesso alla fine di dicembre lavoreremo, in parte, anche al riposizionamento dei sottoservizi (fognature, acquedotto, gasdotto, telecomunicazioni), l'intervento più importante scatterà però a gennaio». Lavorerete anche di notte? «No, non è previsto».

Il progetto

Ricordiamo che il progetto prevede la realizzazione da parte di Parcheggi Italia, Pac, Erdbau e Geobau di un parcheggio su 5 piani interrati con una capacità di 390 posti auto e 39 posti moto. In particolare: ai piani 1, 2 e 3 saranno realizzati 232 posti auto a rotazione (di cui 50 riservati agli abbonamenti per residenti) e 35 posti moto a rotazione; ai piani 4 e 5 verranno realizzati 158 box auto e 4 posti moto destinati alla vendita sul mercato. Contestualmente al garage è prevista la riqualificazione superficiale della piazza, con un intervento che restituirà alla città uno spazio pubblico rinnovato. Il costo complessivo dei lavori sarà di quasi 20 milioni (19.993.892 euro).La durata della concessione è fissata in 38 anni a partire dalla sottoscrizione del contratto. V.F.