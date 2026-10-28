BOLZANO. Il 23 novembre iniziano i lavori propedeutici all'allestimento del cantiere per la costruzione del garage a 5 piani sotto piazza Vittoria.Ed entro fine di novembre è previsto l'abbattimento completo - facciata esclusa - delle ex Pascoli - Longon. In questo scenario si fa sempre più pressante la richiesta di parcheggi - ne mancheranno 328 - con residenti e commercianti in difficoltà. Ne spariranno circa 290 a garage ultimato sotto piazza Vittoria ai quali si sommeranno i 38 del Polo bibliotecario. Confesercenti nel frattempo si dice disposta a liberare parcheggi il sabato su piazza Mazzini.



Confesercenti: piazza Mazzini? Più parcheggi

«Una piazza senza banchi del mercato, ma vietata alle auto. È la situazione paradossale che può verificarsi il sabato su un lato di piazza Mazzini». Un problema sul quale Confesercenti - direttore Mirco Benetello - chiede un confronto operativo con il Comune, per individuare una soluzione che tenga insieme le esigenze degli ambulanti, dei cittadini e delle attività affacciate sulla piazza. «Crediamo sia necessario aprire un tavolo tecnico che porti a ordinanze precise e specifiche, in grado di orientare l'intervento della polizia municipale - spiega Mirko Bertoldi, funzionario del commercio ambulante. Se un'area resta vuota, dobbiamo prevedere un meccanismo che permetta di restituirla al servizio di parcheggio, evitando un disagio senza una reale necessità. Le assenze possono riguardare gran parte o la totalità dei banchi di quel lato della piazza, soprattutto in concomitanza con altre fiere o mercati che possono essere considerate più interessanti in alcuni periodi dell'anno dagli operatori. Il risultato è uno spazio che rimane interdetto alla sosta anche quando non viene utilizzato per il mercato. Una situazione che provoca le proteste dei cittadini e dei negozianti e degli esercizi pubblici della zona».



Piazza Vittoria si parte

Dopo anni interminabili ci siamo. Il vicesindaco Stephan Konder, l'assessore al Patrimonio Claudio Della Ratta e Ramoser confermano l'inizio dei lavori a novembre. L'assessora ha una data: il 23 novembre. «Il ricorso è stato respinto - precisa Della Ratta - e l'iter vista la mancanza di sospensiva nella prima sentenza, prosegue. Ora i Lavori Pubblici stanno valutando il progetto esecutivo già predisposto/concluso), poi a novembre consegneremo l'area all'impresa. Inizialmente vi saranno attività propedeutiche all'allestimento del cantiere che consentiranno - presumo per un paio di mesi - di parcheggiare. Ma questo dipenderà - chiude - da come il costruttore organizzerà l'iter dei lavori».



Ex Pascoli, giù tutto entro la fine di novembre

I lavori avanzano e l'abbattimento delle ex Pascoli Longon sarà ultimato entro la fine di novembre. Resterà in piedi solo la facciata delle Pascoli. Ad oggi è stata demolita l'ala del complesso che guardava verso via Armando Diaz. Marco Springhetti - ingegnere e direttore di ripartizione - dice che l'Asl verifica di volta in volta se la colla che contiene amianto presente nei bagni è stata rimossa completamente escludendo ogni possibile contaminazione e poi dà l'ok per avanzare con la demolizione secondo il calendario previsto. «Stiamo fissando i pali nel terreno per consolidarlo e permettere lo scavo vero e proprio che partirà tra gennaio e febbraio».



70 park in Piazza Tribunale

Johanna Ramoser è pronta a presentare una nuova richiesta per piazza Tribunale al Comitato ordine e sicurezza ed alla Provincia: «Metà piazza è libera dal cantiere del tribunale, vediamo se ci permettono di utilizzarla per creare 70 posti auto». Per l'ex assessore alla Mobilità Stefano Fattor si riscontra ancora la distanza siderale tra le promesse elettorali e il governo della città: «Ricordo che su piazza Vittoria spariranno i 140 posti oggi in superficie più altri vicino, per un totale di 290. E ad oggi lungo l'asse di via Duca D'Aosta sono disponibili 1.200 posti auto interrati di privati e Seab che vantano un'occupazione del 30%. Bastava muoversi con le convenzioni».

Rosanna Oliveri (FdI) della Circoscrizione Centro comprende il disagio dei residenti ma dice che l'amministrazione sta facendo tutto il possibile per alleviarlo creando nuovi parcheggi per esempio in Via Cadorna o togliendo parcheggi blu di piazza Mazzini che sono diventati bianchi. «In Circoscrizione non sono arrivate lamentele particolari, escluse quelle riferite ai troppi parcheggi per ricaricare le auto elettriche decisi dalla giunta precedente. Sempre in Circoscrizione - chiude - non abbiamo mai parlato di convenzioni con i privati».