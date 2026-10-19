BOLZANO. Si sono conclusi i lavori di riqualificazione energetica e impiantistica della piscina scolastica coperta D. Samuele. L’intervento, iniziato il 29 aprile e consegnato il 15 ottobre, è costato 999.338,72 euro più Iva. Il risparmio energetico stimato è del 45 per cento. Il 19 ottobre l’assessore provinciale Christian Bianchi ha effettuato un sopralluogo con il direttore di Dipartimento Daniel Bedin, i tecnici e l’assessora comunale Patrizia Brillo.

Le opere hanno interessato l’intero edificio: cappotto termico, sostituzione dei serramenti, nuova caldaia e pompa di calore da 158 chilowatt, oltre a un impianto fotovoltaico da 45,88 chilowatt. Rinnovati anche l’illuminazione, il trattamento dell’aria del piano vasca e le canalizzazioni. Completano l’intervento l’ammodernamento dei sistemi di gestione e monitoraggio e il rifacimento del controsoffitto interno.

Costruita negli anni Settanta e sottoposta a tutela monumentale, la piscina è utilizzata principalmente dalle scuole, ma accoglie anche associazioni e società sportive del territorio. Gli interventi puntano a migliorare la qualità degli ambienti e a ridurre i consumi, portando la struttura verso gli standard degli edifici a energia quasi zero.

«La piscina D. Samuele rappresenta un punto di riferimento per le scuole e per il mondo sportivo cittadino», ha sottolineato Bianchi, indicando tra i benefici maggiore comfort e minori costi di gestione. I lavori rientrano nel programma provinciale Building Renovation Plus, dedicato all’efficienza energetica del patrimonio pubblico.