Polo Bibliotecario, Provincia condannata a pagare un milione e mezzo agli eredi di Mayr-Fingerle

BOLZANO. Il contenzioso andava avanti da un decennio. Da quando la Provincia comunicò a Christoph Mayr-Fingerle - che nel 2006 si aggiudicò il bando - l'interruzione del contratto per la costruzione del Polo bibliotecario. Ora la sentenza del Tribunale di Bolzano che ha condannato la Provincia a pagare agli eredi una cifra superiore al milione di euro.

I legali, Alexander Laimer e Jannine Raich, parlano di circa un milione e mezzo, se si considerano gli accessori fiscali, le spese legali, le perizie e soprattutto gli interessi moratori che sono schizzati alle stelle. Proprio per questo la Provincia, pur presentando appello, avrebbe deciso di pagare subito per evitare un ulteriore aggravio sugli interessi.