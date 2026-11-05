BOLZANO. Cinque interventi per ridurre le code e migliorare la sicurezza nel nodo di Ponte Roma, uno dei punti più congestionati della viabilità cittadina. Il piano è stato presentato dal sindaco Claudio Corrarati, dall’assessora alla Mobilità Johanna Ramoser e dal direttore dell’Ufficio Mobilità Ivan Moroder. Le prime modifiche partiranno nelle prossime settimane, mentre l’amministrazione punta a completare gli interventi principali entro 6-8 mesi.

La situazione si è aggravata dopo la chiusura del sottopasso di viale Trento, che ha aumentato il traffico lungo via Roma. Le interferenze tra auto, biciclette e pedoni provocano rallentamenti, con code che raggiungono anche via Firenze. La prima misura prevede una pista ciclabile protetta in via Claudia Augusta, ricavata dall’attuale corsia degli autobus e separata dal traffico mediante barriere.

Il piano comprende anche la riorganizzazione della rotatoria tra via Claudia Augusta e via Roma, con la possibilità di introdurre due corsie. Saranno inoltre modificati gli attraversamenti ciclabili: quello vicino al sottopasso ferroviario, lungo oltre 23 metri, verrà accorciato e dotato di un semaforo completo al posto delle attuali luci lampeggianti.

Un’altra novità riguarda Ponte Roma, dove sarà eliminata la corsia preferenziale degli autobus nell’ultimo tratto in direzione sud, consentendo il transito su due corsie ordinarie. La soluzione è stata concordata con SASA. Resta invece allo studio la possibilità di realizzare due uscite dalla rotatoria di via Galilei verso quella di Ponte Roma, compatibilmente con gli spazi disponibili e le aree private.

«Si tratta di scelte anche coraggiose, che puntano innanzitutto a garantire maggiore sicurezza a ciclisti e pedoni e, contemporaneamente, a rendere più fluida la circolazione», ha spiegato Corrarati. Un gruppo di lavoro permanente monitorerà gli effetti delle modifiche, con una prima verifica prevista tra gennaio e febbraio 2027.

Confermato infine il doppio senso di marcia sul ponte Palermo, con lavori già appaltati e avvio previsto entro la fine del 2026. Il nuovo collegamento dovrebbe alleggerire il traffico su Ponte Roma, offrendo un percorso alternativo verso via Dalmazia, via Torino e la direttrice per Milano.