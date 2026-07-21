BOLZANO. Entreranno in funzione entro una settimana-dieci giorni le prime misure urgenti decise dal Comune di Bolzano per migliorare la gestione della viabilità nell'area di ponte Roma, dove la chiusura del sottopasso di via Trento in direzione via Claudia Augusta, dovuta ai lavori del nuovo passante ferroviario sotto il Virgolo, ha provocato un sensibile aumento del traffico.

Le novità sono state illustrate dal sindaco Claudio Corrarati, dall'assessora alla Mobilità Johanna Ramoser e dal direttore dell'Ufficio Mobilità Ivan Moroder durante una conferenza stampa organizzata proprio a ponte Roma.

Il primo intervento prevede l'installazione di un nuovo impianto semaforico che regolerà l'immissione dei veicoli provenienti da via Trento verso la rotatoria di ponte Roma. Il semaforo consentirà di agevolare l'accesso delle automobili alla rotatoria e, allo stesso tempo, renderà più sicuro l'attraversamento di pedoni e ciclisti tra ponte Roma, via Trento e via Roma.



Sarà inoltre realizzato un semaforo a chiamata in corrispondenza della rotatoria tra via Roma e via Galilei, con l'obiettivo di aumentare la sicurezza degli attraversamenti ciclo-pedonali in una delle zone più frequentate della città.

Sul fronte della circolazione cambierà anche la configurazione di ponte Roma. Verrà eliminata la corsia preferenziale riservata agli autobus per ricavare due corsie in uscita verso la rotatoria: una destinata ai veicoli diretti verso l'Arginale e una per chi prosegue lungo via Roma in direzione via Claudia Augusta e Oltrisarco. Contestualmente sarà ridotto il diametro dell'attuale rotatoria sotto il cavalcavia dell'autostrada, così da aumentare la capacità di smaltimento del traffico.

Secondo i dati del Comune di Bolzano, lungo questa direttrice transitano ogni giorno circa 11.000 veicoli in direzione Arginale-via Claudia Augusta, ai quali si aggiungono 16.000 mezzi in senso opposto verso piazza Adriano e altri 15.000 lungo l'asse di via Trento e dell'Arginale.

I lavori per la nuova configurazione viabilistica sono iniziati oggi, 21 luglio 2026, e saranno completati entro dieci giorni, compatibilmente con i tempi tecnici necessari per la realizzazione delle opere e l'attivazione degli impianti.

Nei giorni scorsi è inoltre entrato in funzione il pannello a messaggio variabile installato nei pressi di ponte Loreto, che informa gli automobilisti in tempo reale sulle condizioni del traffico lungo via Trento e suggerisce, quando necessario, l'utilizzo dell'Arginale come percorso alternativo.

«La chiusura del sottopasso rappresenta un cambiamento importante per la mobilità cittadina e le criticità erano state messe in conto», hanno spiegato Claudio Corrarati e Johanna Ramoser. «Abbiamo scelto il periodo estivo per monitorare gli effetti della nuova viabilità e introdurre rapidamente gli interventi necessari. Le modifiche non rappresentano soltanto una risposta all'emergenza, ma anticipano una soluzione già prevista dall'Agenda Bolzano, con la realizzazione della doppia corsia in uscita da ponte Roma».

Il sindaco ha ricordato anche il presidio garantito dalla Polizia Locale, con quattro agenti impegnati quotidianamente nell'area, sottolineando però che la soluzione definitiva passa attraverso interventi infrastrutturali capaci di migliorare in modo strutturale la gestione dei flussi di traffico.

L'Amministrazione comunale considera infatti le modifiche introdotte come un'anticipazione della futura configurazione viabilistica prevista dall'Agenda Bolzano, che punta a rendere più efficiente l'accessibilità e la mobilità dell'intero capoluogo.