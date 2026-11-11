BOLZANO. Cinque interventi da attuare già nelle prossime settimane; mentre per quelli più complessi si parla di 6-8 mesi. È il pacchetto di proposte suggerito dall'ingegner Stephan Besier, ingegnere di Lipsia, esperto in code e come tale chiamato come consulente dalla giunta Corrarati. Siccome per le nuove strade - dal tunnel di Monte Tondo alla variante alla statale 12 - bisognerà attendere anni, il Comune ha deciso di puntare su interventi mirati, per cercare di rendere più fluida e sicura la viabilità nella zona di ponte Roma, incrocio via Roma-viale Trento-via Claudia Augusta-arginale.

Questo è stato descritto, ieri nella conferenza stampa in Comune, come uno dei punti più critici per la mobilità. La situazione si è ulteriormente aggravata dopo la chiusura del sottopasso di viale Trento, che ha concentrato un maggior numero di auto, bici e pedoni lungo via Roma. Gli attraversamenti e le interferenze tra i diversi flussi, soprattutto in corrispondenza della rotatoria tra via Claudia Augusta e via Roma, provocano rallentamenti e code che in alcuni momenti arrivano fino a via Firenze.Le misure, illustrate dal sindaco Claudio Corrarati, dall'assessora alla Mobilità Johanna Ramoser e dall'ingegner Ivan Moroder, direttore Ufficio Mobilità, sono dunque il risultato di un'analisi dei flussi di traffico. «Presentiamo - ha detto il sindaco - soluzioni concrete, frutto di un lavoro di analisi e confronto con i tecnici. Si tratta anche di scelte coraggiose. L'obiettivo è fare in modo che il traffico possa muoversi, anche piano, ma muoversi. La situazione peggiore - sia per la viabilità che per l'ambiente - sono le code».

La nuova ciclabile

Il primo intervento prevede la realizzazione di un percorso ciclabile protetto utilizzando la corsia attualmente riservata ai bus in via Claudia Augusta, in direzione ponte Roma. La pista sarà separata dal traffico veicolare mediante barriere new jersey e consentirà ai ciclisti provenienti da via Santa Geltrude e dalle scuole della zona di raggiungere il ponte senza dover effettuare due attraversamenti della carreggiata. Entrambi pericolosi e causa di forti rallentamenti del traffico. È inoltre prevista una riorganizzazione della circolazione nella rotatoria tra via Claudia Augusta e via Roma, con la possibilità di disporre di due corsie per aumentare la capacità e migliorare la fluidità del traffico.

Il semaforo

Un altro intervento riguarda gli attraversamenti ciclabili in prossimità di ponte Roma e di via Roma: quello prima del sottopasso ferroviario, attualmente lungo oltre 23 metri, sarà accorciato e il sistema di segnalazione lampeggiante sarà sostituito da un impianto semaforico completo, con le tre luci rosso, giallo e verde.La quarta misura consiste nell'eliminazione della corsia riservata agli autobus nell'ultimo tratto di ponte Roma, in direzione sud, per mettere a disposizione del traffico ordinario due corsie. La soluzione è stata concordata con Sasa, sulla base delle analisi effettuate, che indicano come in quel tratto la corsia dedicata non sia indispensabile per garantire la regolarità del trasporto pubblico.

Le rotatorie

Resta invece allo studio una quinta ipotesi che prevede la realizzazione di due uscite dalla rotatoria più piccola di via Galilei verso quella di ponte Roma, aumentando così la capacità del nodo. La proposta però ha bisogno di ulteriori approfondimenti, in particolare per le interferenze con le aree di parcheggio private e le eventuali modifiche da apportare.

Ponte Palermo

Sul fronte della viabilità è confermata anche la realizzazione del doppio senso di marcia su ponte Palermo, intervento già appaltato e che dovrebbe partire entro la fine del 2026. L'obiettivo è offrire un collegamento alternativo verso via Dalmazia, via Torino e la direttrice per Milano, alleggerendo il carico su ponte Roma. Previsto anche l'intervento - l'appalto è lo stesso, ma la priorità è ponte Palermo - su ponte Resia: in programma la costruzione di una seconda rotonda nella parte alta del ponte per migliorare il collegamento tra l'uscita A22, la Zona e i quartieri intorno a via Resia. A.M.