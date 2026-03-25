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La celebrazione

Precetto pasquale interforze a Bolzano con 34 cresime

Celebrazione nella chiesa di Cristo Re con ampia partecipazione delle autorità e delle forze armate. Durante la funzione conferito il sacramento a militari e familiari. Momento condiviso tra istituzioni e comunità locale

BOLZANO. Sono state 34 le persone a cui, stamattina, 25 marzo, durante la Santa Messa solenne di precetto pasquale interforze che ha riunito rappresentanti delle forze armate, delle forze dell’ordine e della comunità locale, è stato amministrato il sacramento della Cresima. 

La celebrazione, celebrata nella chiesa parrocchiale di Cristo Re, è stata presieduta da monsignor Pierantonio Tremolada, vescovo di Brescia, e concelebrata dai cappellani militari dei reparti presenti sul territorio. Numerosa la partecipazione delle autorità cittadine e del personale dell’Esercito, dei carabinieri, della Guardia di finanza e della Polizia di Stato, insieme a diverse associazioni locali.

Il sacramento della Cresima è stato amministrato aa 30 militari e 4 figli di militari, appartenenti a diverse articolazioni operative, tra cui reparti alpini, del genio, delle trasmissioni e dell’aviazione dell’esercito. Il precetto pasquale ha rappresentato un momento di raccoglimento e condivisione, rafforzando il legame tra istituzioni e territorio in un contesto di ampia partecipazione.

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