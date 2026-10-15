BOLZANO. La Provincia autonoma di Bolzano cerca sette operai e operaie specializzati da assumere a tempo indeterminato. Le opportunità rientrano in due concorsi pubblici per la quarta qualifica funzionale e riguardano diverse sedi del territorio altoatesino, con incarichi legati alla manutenzione e al funzionamento delle strutture pubbliche.

Le figure selezionate si occuperanno di interventi su impianti, macchinari e attrezzature, ma anche di riparazioni, montaggi, sopralluoghi e realizzazione di progetti. Un lavoro tecnico che contribuisce alla gestione quotidiana degli edifici e dei servizi provinciali.

Le posizioni sono rivolte a candidati con competenze in diversi ambiti professionali: falegnameria, carpenteria in legno, edilizia, elettronica ed elettrotecnica, idraulica, meccanica e meccatronica, metallurgia e settore agrario-forestale. Per la sede di Prato allo Stelvio è prevista anche la possibilità di lavorare nell'ambito della macelleria.

Le sedi e i requisiti richiesti

La maggior parte dei posti si trova a Bolzano, dove sono disponibili cinque posizioni a tempo pieno, con un orario di 38 ore settimanali. Altre opportunità riguardano l'Azienda musei provinciali, con sedi a Mareta, Tirolo, Predoi/Cadipietra e San Martino in Badia. A Mareta e Tirolo sono inoltre disponibili alloggi di servizio.

Due ulteriori posizioni sono previste a Prato allo Stelvio, nella Ripartizione provinciale Natura, paesaggio e sviluppo del territorio: una a tempo pieno, per 38 ore settimanali, e una a tempo parziale, per 19 ore.

Per partecipare è necessario possedere almeno la licenza elementare e una formazione professionale coerente con il settore scelto. È richiesto un diploma di fine apprendistato specifico oppure un titolo rilasciato da un istituto professionale o da un corso di qualifica professionale della durata minima di due anni. Per le persone con disabilità sono previste anche specifiche attestazioni di riqualificazione, formazione o qualifica parziale.

Tra i requisiti figurano inoltre l'attestato di bilinguismo di livello A2 e la dichiarazione di appartenenza a un gruppo linguistico. Per le persone appartenenti al gruppo linguistico ladino è richiesto anche l'esame di ladino A2. Il bando prevede la possibilità di partecipare anche per candidati appartenenti a un gruppo linguistico diverso da quello eventualmente riservatario del posto.

Come presentare la domanda

Le candidature devono essere inoltrate esclusivamente online attraverso il portale dei concorsi dell'Amministrazione provinciale. La scadenza è fissata alle ore 12 di venerdì 23 ottobre 2026. Alla domanda va allegato il curriculum vitae, mentre per la dichiarazione di appartenenza al gruppo linguistico valgono le indicazioni specifiche contenute nel bando.

Le prove pratiche e orali per entrambi i concorsi prenderanno il via l'11 novembre 2026 a Bolzano.