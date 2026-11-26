BOLZANO. La Provincia autonoma di Bolzano cerca tre tecniche informatiche o tecnici informatici da inserire nella Ripartizione Informatica. Il concorso pubblico prevede tre assunzioni a tempo indeterminato e pieno, in VI qualifica funzionale, con sedi di servizio a Bolzano e Bressanone.

Le figure selezionate si occuperanno della manutenzione di hardware e software, della gestione dei sistemi e delle reti, dell’assistenza agli utenti e della risoluzione dei problemi informatici. Tra le mansioni sono previsti anche test funzionali, semplici attività di automazione e la redazione di documentazione tecnica.

«Un’amministrazione moderna ha bisogno di un’infrastruttura digitale efficiente e sicura», sottolinea l’assessora provinciale al Personale Magdalena Amhof, evidenziando la necessità di competenze tecniche orientate alla soluzione dei problemi.

Per partecipare è richiesto il diploma di maturità oppure un diploma quinquennale di scuola professionale a indirizzo informatico. Sono necessari anche l’attestato di bilinguismo B2 e il certificato di appartenenza a un gruppo linguistico. Per le persone del gruppo linguistico ladino è richiesto inoltre l’esame di ladino B2.

I posti sono riservati ai gruppi linguistici tedesco e ladino, ma il concorso è aperto anche a persone appartenenti ad altri gruppi linguistici.

Le candidature devono essere presentate esclusivamente online entro le ore 12 del 15 dicembre 2026, allegando un curriculum vitae aggiornato. La prova scritta è prevista il 13 gennaio 2027 e verterà su informatica, sistemi operativi, reti, virtualizzazione, servizi cloud, programmazione, sicurezza informatica e analisi degli errori. Le prove orali inizieranno il 19 gennaio.