Pulizia primaverile a Bolzano, stop parcheggi di notte dal 23 marzo

BOLZANO. Torna la pulizia straordinaria delle strade per garantire il decoro urbano dopo l’inverno. Seab ha programmato una serie di interventi intensivi per rimuovere residui di sale antighiaccio e ghiaia accumulati nei mesi più freddi.

Le operazioni si svolgeranno dal 23 marzo al 17 aprile 2026 e prevedono interventi serali e notturni. Per consentire una pulizia efficace del manto stradale, sarà necessario lasciare libere le aree interessate: nelle giornate di intervento sarà quindi vietato parcheggiare dalle 19 alle 3 del mattino.

I veicoli lasciati in sosta nonostante i divieti saranno rimossi dalla Polizia municipale. La misura è considerata indispensabile per permettere ai mezzi di operare in modo completo e garantire una pulizia approfondita delle strade cittadine.

Seab informerà i residenti tramite volantini e cartelli nelle vie interessate. Inoltre, poco prima dell’inizio dei lavori, saranno diffusi annunci con altoparlante. Il calendario completo degli interventi è disponibile sul sito ufficiale dell’azienda.

Il calendario degli interventi di pulizia primaverile è disponibile in Pdf sul sito internet Seab: www.seab.bz.it/it/privati/pulizia-delle-strade.