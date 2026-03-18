Le ultime
16:58
Becciu, 'si arrivi presto a riconoscimento mia totale innocenza'
16:40
Femminicidio a Bergamo, donna uccisa a coltellate dal marito
16:26
Borsa: Milano debole (-0,55%), cedono Enel, Stellantis e Campari
16:13
Assosharing, targa monopattini inaccettabile. Una tassa mascherata
16:00
Gli investimenti pubblicitari in Italia aumentano del 3% a gennaio
15:55
'OpenAI cambia strategia e punta sul core business, basta distrazioni'
15:53
Il fatturato di Swarowski sfiora i 2 miliardi
15:44
Trump sospende per 60 giorni il Jones Act contro il caro petrolio
15:43
Trump sospende per 60 giorni il Jones Act contro il caro petrolio
15:28
Salvini, per il gasolio bisogna scendere sotto 1,90 euro al litro
Città

Pulizia primaverile a Bolzano, stop parcheggi di notte dal 23 marzo

Al via la pulizia straordinaria delle strade cittadine dopo l’inverno. Divieto di sosta nelle ore serali e notturne per consentire gli interventi di Seab

BOLZANO. Torna la pulizia straordinaria delle strade per garantire il decoro urbano dopo l’inverno. Seab ha programmato una serie di interventi intensivi per rimuovere residui di sale antighiaccio e ghiaia accumulati nei mesi più freddi.

Le operazioni si svolgeranno dal 23 marzo al 17 aprile 2026 e prevedono interventi serali e notturni. Per consentire una pulizia efficace del manto stradale, sarà necessario lasciare libere le aree interessate: nelle giornate di intervento sarà quindi vietato parcheggiare dalle 19 alle 3 del mattino.

I veicoli lasciati in sosta nonostante i divieti saranno rimossi dalla Polizia municipale. La misura è considerata indispensabile per permettere ai mezzi di operare in modo completo e garantire una pulizia approfondita delle strade cittadine.

Seab informerà i residenti tramite volantini e cartelli nelle vie interessate. Inoltre, poco prima dell’inizio dei lavori, saranno diffusi annunci con altoparlante. Il calendario completo degli interventi è disponibile sul sito ufficiale dell’azienda.

Il calendario degli interventi di pulizia primaverile è disponibile in Pdf sul sito internet Seab: www.seab.bz.it/it/privati/pulizia-delle-strade.

Altre notizie
L’intervento

Merci e logistica, gli autotrasportatori altoatesini chiedono risposte

Costi in aumento, infrastrutture da rafforzare e incertezze sulle nuove tecnologie. All’assemblea degli autotrasportatori di lvh.apa a Vadena emergono le criticità che pesano ogni giorno sulla logistica altoatesina. Al centro anche il tema della formazione e della pianificazione degli investimenti

Attualità