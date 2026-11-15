BOLZANO. Bolzano è la provincia italiana dove si vive meglio. A certificarlo è la 28ª edizione dell'indagine sulla qualità della vita realizzata da ItaliaOggi e Ital Communications, in collaborazione con l'Università Sapienza di Roma. L'Alto Adige conquista il primo posto nella graduatoria nazionale 2026, superando Milano, che scende in seconda posizione, e Bologna, stabile sul terzo gradino del podio.

Un risultato che conferma la solidità del territorio altoatesino in diversi ambiti, dall'economia alla tutela ambientale, fino all'offerta turistica. L'indagine prende in esame 107 province italiane attraverso nove dimensioni: affari e lavoro, ambiente, istruzione e formazione, popolazione, reati e sicurezza, reddito e ricchezza, sicurezza sociale, sistema salute e turismo, intrattenimento e cultura.

Il dato più significativo riguarda i risultati nelle singole categorie. Bolzano conquista il primo posto in cinque ambiti: affari e lavoro, ambiente, popolazione, reddito e ricchezza, turismo, intrattenimento e cultura. In particolare, sul fronte occupazionale e imprenditoriale il territorio si conferma davanti a Trento, Bologna, Padova e Cuneo.