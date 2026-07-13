BOLZANO. Ha rapinato un rider del suo scooter mentre stava aspettando un ordine da consegnare davanti a un locale della zona Don Bosco, ma la fuga è durata solo pochi minuti. Un ventenne italiano è stato arrestato dalla Polizia di Stato al termine di un breve inseguimento, nell'ambito dei controlli straordinari disposti dal questore Giuseppe Ferrari.

L'episodio è avvenuto nella notte tra sabato e domenica. Dopo la segnalazione della rapina, una pattuglia della Squadra Volante ha avviato immediatamente le ricerche nelle vie vicine. Gli agenti hanno individuato lo scooter, abbandonato a terra, e poco distante un giovane che cercava di allontanarsi di corsa. Fermato dopo un inseguimento, è stato accompagnato in Questura, dove è stato identificato come un ventenne italiano con precedenti di polizia. Al termine degli accertamenti è stato arrestato con l'accusa di rapina e posto agli arresti domiciliari.

L'operazione rientra nei servizi straordinari di controllo del territorio ad "Alto Impatto", svolti nel fine settimana con la partecipazione di Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Municipale, concentrati nelle aree della città considerate più sensibili sotto il profilo della sicurezza.

Nel corso dei controlli sono stati inoltre denunciati un 30enne albanese, già noto alle forze dell'ordine, accusato di aver rubato alcune paia di scarpe in un centro commerciale, e un 20enne tunisino, denunciato per il furto di una bicicletta nella Zona Industriale, poi recuperata dagli agenti. Altre sei persone, quattro cittadini stranieri e due italiane, sono state denunciate per aver violato il Foglio di via dal Comune di Bolzano. Complessivamente sono state identificate 144 persone e controllati 23 veicoli.