BOLZANO. Rincari anche in Trentino-Alto Adige per le assicurazioni auto. Ad agosto il premio medio per l’Rc Auto nella regione ha raggiunto i 400,34 euro, con un aumento del 4,9% rispetto allo stesso mese del 2025. Il dato resta comunque più basso di 102,25 euro rispetto alla media nazionale, che nello stesso periodo ha superato quota 500 euro.

A fotografare l'andamento dei prezzi è l’Osservatorio assicurativo di Segugio.it, sulla base delle rilevazioni relative ad agosto 2026. Il quadro regionale presenta però differenze significative tra le due province.

È Bolzano a registrare il premio medio più elevato, pari a 438,68 euro. Rispetto a dodici mesi fa, il costo dell’Rc Auto nella provincia altoatesina è aumentato dell’11,9%. A Trento, invece, il premio medio si ferma a 379,63 euro, con una crescita decisamente più contenuta, pari all’1,3% su base annua. Tra le due province ci sono quindi 59,05 euro di differenza sul premio medio.

Il dato regionale si inserisce in un contesto nazionale di aumento dei prezzi. In Italia, ad agosto, il premio medio per assicurare un’automobile è arrivato a 502,59 euro, circa 17 euro in più rispetto allo stesso mese del 2025, con una crescita del 3,5%.

A sostenere maggiormente la spesa sono i conducenti più giovani. Per gli automobilisti con meno di 25 anni il premio medio raggiunge infatti 1.053,64 euro, seppure in lieve calo rispetto ai 1.069,77 euro registrati dodici mesi prima. La fascia tra i 25 e i 34 anni paga in media 587,92 euro, mentre tra i 35 e i 44 anni il premio scende a 475,41 euro. Per chi ha tra 45 e 59 anni la media è di 452,32 euro, mentre gli over 60 risultano la fascia con il premio più contenuto, pari a 420,47 euro.

Secondo i dati dell’Osservatorio, negli ultimi dodici mesi la fascia tra i 45 e i 59 anni rappresenta il 36,5% dei proprietari di veicoli considerati. Seguono gli over 60, con il 23,1%, e la fascia 35-44 anni, che rappresenta il 19,6%. I proprietari tra 25 e 34 anni sono il 16,5%, mentre gli under 25 costituiscono il 4,2%.

L’andamento dei prezzi, secondo Segugio.it, potrebbe ora andare verso una fase di maggiore stabilità. L’ipotesi indicata dall’amministratore delegato Emanuele Anzaghi è quella di prezzi stabili o in leggera contrazione nei prossimi mesi, anche alla luce dell’eventuale riduzione delle percorrenze legata all’aumento dei costi del carburante e della conseguente diminuzione dei sinistri.

Il grafico riportato nel comunicato mostra inoltre la crescita del premio medio nazionale negli ultimi anni: dopo il minimo di 353,25 euro registrato nell’agosto 2021, il valore è progressivamente risalito fino ai 502,59 euro di agosto 2026.