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L’evento

ReCYCLE e Vivicittà a Bolzano: domenica tra ambiente e sport

Iniziative per tutte le età tra sostenibilità, riuso e attività all’aperto. Previsti stand, mercatini e la storica corsa cittadina con più percorsi, senza chiusure totali al traffico ma solo brevi interruzioni

BOLZANO. Torna domani, 12 aprile, ReCYCLE 2026, in piazza Tribunale dalle 10.30 alle 17. Una giornata dedicata all’ambiente, alla sostenibilità e alla riduzione dei rifiuti, con iniziative per tutte le età tra stand informativi, attività educative e momenti di partecipazione attiva.
 

In contemporanea si svolgerà anche Vivicittà, la storica corsa cittadina organizzata dalla Uisp, giunta alla 42ª edizione e in programma in numerose città italiane. La partenza è prevista alle 10.30 dalla stessa piazza Tribunale, rafforzando il legame tra sport, qualità della vita e attenzione all’ambiente.
 

Ricco il programma della manifestazione: dalla Biblioteca civica con il mercatino del libro, all’area “Donare, non gettare” dedicata al riuso. Presenti anche diverse realtà del territorio, tra cui Aido “G. Ballerini”, Seab, il VKE Spielbus, Plastic Free Trentino Alto Adige, Hands Onlus e il centro recupero fauna selvatica C.R.A.B., oltre al punto ristoro curato dagli Alpini del gruppo Piani.
 

Nel pomeriggio, dalle 14 alle 17, spazio al “Mercatino dei Pulcini”, dedicato allo scambio tra bambini e ragazzi. Per quanto riguarda la viabilità, non sono previste chiusure totali: solo brevi interruzioni lungo il percorso della corsa, limitate al passaggio dei partecipanti.

Ulteriori informazioni sul sito https://eventi.comune.bolzano.it/agenda/event/66640
e sul sito https://www.uisprenota.com/vivicitta

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