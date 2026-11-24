BOLZANO. Artigianato, inclusione e solidarietà si incontrano a Bolzano in vista del Natale. Torna il mercatino dei laboratori sociali dell’Alto Adige, con due appuntamenti in programma mercoledì 25 novembre e giovedì 3 dicembre nel foyer di Palazzo 12, in via Canonico Michael Gamper 1. L’iniziativa, promossa dall’Ufficio provinciale Persone con disabilità, si svolge sotto il motto «Miteinander Füreinander Weihnachten – Facciamo insieme Natale».

L’obiettivo è valorizzare il lavoro delle persone coinvolte nei laboratori e proporre prodotti artigianali da acquistare in occasione delle festività. Comprare al mercatino significa sostenere le attività sociali e favorire un consumo consapevole e solidale, come sottolineato dall’assessora provinciale alla Coesione sociale Rosmarie Pamer.

La prima giornata, mercoledì 25 novembre, vedrà la partecipazione dei servizi di riabilitazione lavorativa Bartgaishof e Windrose, del centro di formazione professionale BTZ e della cooperativa sociale CLAB. Saranno presenti anche i laboratori Il Ciliegio, Roma, Colle e Menhir e l’associazione Archimede Laives.

Giovedì 3 dicembre toccherà invece al laboratorio Ansitz Gelmini, ai servizi di riabilitazione lavorativa CIRS e Handswork Bolzano e alla cooperativa sociale Kaleidos. Nella stessa giornata sarà presente anche l’associazione ADMO Alto Adige Südtirol con un piccolo stand.