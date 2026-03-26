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Il caso

Ricatta parroco con una finta gravidanza, bolzanina a processo

La 38enne altoatesina è imputata assieme al compagno che la accompagnava a ritirare i soldi in parrocchia. Circonvenzione di incapace: rischiano 6 anni di carcere

Aliosha Bona

BOLZANO. Si conoscono in una chiesa di Feltre, in Veneto. Lui, parroco ultrasettantenne. Lei, una 38enne bolzanina. Cominciano a frequentarsi fuori dalla parrocchia. Poi i rapporti sessuali.

Il raggiro architettato dall'altoatesina - insieme al compagno - è durato qualche anno prima che li arrestassero, nel 2022. Ora entrambi sono a processo a Belluno per circonvenzione d'incapace e rischiano fino a 6 anni di carcere.

 

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