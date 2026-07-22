Un cittadino polacco di 27 anni, ricercato in tutta Europa per una violenta rapina in abitazione consumata lo scorso anno in Baviera, è stato arrestato dalla Squadra Mobile della Questura di Bolzano.



L'uomo era destinatario di un Mandato di Arresto Europeo emesso dalle autorità tedesche. Secondo le accuse, il giovane avrebbe fatto irruzione in una casa insieme a due complici, immobilizzando la proprietaria con del nastro adesivo per poi scappare con un bottino del valore complessivo di circa 100.000 euro.



Gli agenti lo hanno rintracciato e bloccato all'interno di una struttura ricettiva sull'altopiano dello Sciliar. Il 27enne è stato trasferito nel carcere di Bolzano, a disposizione della Corte d'Appello di Trento.