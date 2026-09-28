BOLZANO. Era ricercato a livello internazionale dopo essere stato condannato definitivamente a 12 anni di reclusione per un omicidio volontario in concorso commesso in Albania. Un cittadino albanese di 28 anni, domiciliato a Merano, è stato rintracciato e arrestato nella mattinata di venerdì 25 settembre dagli agenti della Sezione Catturandi della Squadra Mobile della Questura di Bolzano.

Sul giovane pendeva un ordine di arresto internazionale richiesto dalle autorità albanesi, emesso in seguito a una sentenza del Tribunale di Diber. La condanna riguarda un omicidio volontario in concorso avvenuto nel settembre del 2018, per il quale era stata stabilita in via definitiva una pena di 12 anni. Dopo la segnalazione arrivata dall'Albania, il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia della Direzione centrale della Polizia criminale di Roma ha avviato gli accertamenti per localizzare il ricercato.

Le indagini hanno permesso di raccogliere elementi sulla presenza del 28enne in Italia e in particolare nell'area di Merano. A quel punto la Squadra Mobile di Bolzano, con la collaborazione del Commissariato di pubblica sicurezza di Merano, ha avviato le ricerche. L'uomo è stato infine individuato in compagnia di alcuni connazionali all'interno di un esercizio pubblico nella zona industriale di Bolzano.

Il 28enne è stato accompagnato in Questura per gli accertamenti identificativi. Dopo aver verificato la corrispondenza con il destinatario della Red Notice Interpol, gli agenti lo hanno dichiarato in arresto e trasferito nella Casa circondariale di Bolzano. Ora è a disposizione del presidente della Corte d'Appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, che dovrà pronunciarsi sulla richiesta di estradizione e sull'eventuale consegna alle autorità albanesi.