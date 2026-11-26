BOLZANO. La comodità di vedersi arrivare a casa la pizza o il poké, mentre fuori diluvia, pagando un sovrapprezzo di qualche euro, nasconde, secondo una stima di chi fa il rider a Bolzano da anni, lo sfruttamento di circa un fattorino su due.

La guerra dei poveri

In città il fenomeno dell'abusivismo è sempre meno tollerato dai rider «regolari», quelli che hanno un proprio account sulla piattaforma e dichiarano di pagare regolarmente le tasse. Sono loro a contestare il sistema degli abusivi. Una guerra che si combatte nel silenzio del «sottobosco» cittadino, composto in larga parte da cittadini stranieri provenienti da decine di Paesi diversi.

Gli abusivi

Gli «abusivi» sono i più disperati. Spesso si tratta di persone che non hanno un regolare permesso di soggiorno e che, per questo, non possono aprire un account a proprio nome su una delle piattaforme. Per aggirare il problema hanno due possibilità. La prima consiste nel pagare un'organizzazione che, a fronte di una somma compresa tra i mille e i duemila euro, riesce, grazie all'utilizzo di documenti falsi, a superare i controlli poco attenti delle piattaforme, ottenendo un account con cui iniziare a lavorare in proprio, nella speranza che la truffa venga scoperta il più tardi possibile. L'altro sistema consiste nel finire nella «scuderia» di uno sfruttatore e diventare così vittime del caporalato.

Il caporalato

Perché, nell'era del digitale, il caporalato non riguarda soltanto lo sfruttamento nei campi per la raccolta dei pomodori, ma anche chi è costretto a macinare chilometri al freddo, rischiando di essere investito, talvolta per meno di due euro a consegna. Il resto del compenso finisce nelle tasche del caporale. A spiegare la dinamica di questa nuova forma di sfruttamento sono gli stessi rider regolari ai quali gli abusivi sottraggono consegne e guadagni. Lo sfruttatore, in questo caso, non arriva con un furgone per portare i braccianti nei campi, ma propone ai più disperati di effettuare consegne. Magari gestisce una decina di account formalmente regolari, intestati alla moglie, ai figli, alla suocera o a qualche zio. Ognuno di questi profili viene affidato a un abusivo che, a consegna ultimata, riceve metà del compenso. Per capire di quali cifre parliamo basta pensare che, per consegnare una pizza in centro, un'azienda di delivery riconosce un compenso di 3,77 euro. L'abusivo, però, guadagna la sua metà pedalando e correndo il rischio di ferirsi o ammalarsi a causa del freddo. Il caporale incassa la stessa cifra senza muoversi da casa o dedicandosi ad altro. Ma per il rider è l'unico misero compenso, per il caporale è uno dei tanti. Il sistema del riconoscimento facciale adottato dalle piattaforme per accertare l'identità dei rider è stato facilmente aggirato.

Le testimonianze

Una realtà che emerge con grande difficoltà perché, chi la conosce, anche tra i rider «regolari», conosce poco l'italiano ma, soprattutto, preferisce non parlare. «Andiamo a consegnare merce in ogni angolo della città, anche in quelli più bui, e la paura di subire ritorsioni è tanta», spiega uno di loro. «Mi è capitato due anni fa di uscire da un portone in piazza Domenicani e di essere aggredito e accoltellato da quattro sconosciuti. Credo volessero rapinarmi, ma non ne sono sicuro. Forse, senza averne le intenzioni, avevo fatto loro qualche torto. Quindi è meglio non parlare, o parlare poco». Meglio mantenere un profilo basso e non farsi notare. Secondo il racconto del rider, la denuncia alle forze dell'ordine è servita a poco. Del resto, aggiunge, «sono uno straniero accoltellato, probabilmente, da altri stranieri. Ho paura di parlarti perché magari qualcuno può pensare che ti stia raccontando cose sconvolgenti, ma che invece sono sotto gli occhi di tutti». È il timore espresso da uno di loro. I rider regolari a Bolzano sarebbero circa 300, o forse 400. Tra loro ci sono anche molti italiani che svolgono questa attività come secondo lavoro, in maniera regolare. Ma, secondo una stima degli stessi rider, gli abusivi sarebbero altrettanti. «Vedi gente nuova ogni giorno. Te ne accorgi anche quando vai a ritirare i borsoni distribuiti dall'azienda: alcune dotazioni sono intestate a donne, ma in giro non si vedono donne che fanno le rider» dichiara un altro fattorino.

Gli abusivi sono ancora meno propensi a parlare, anzi, se capiscono di essere stati "notati" si dileguano. Le applicazioni che hanno sui loro telefoni riportano nomi diversi dai loro. Aspettano la chiamata per l'ordine in disparte rispetto agli altri rider. Proviamo ad avvicinarne uno in piazza Università. Cerchiamo di spiegargli chi siamo e cosa stiamo facendo, ma il ragazzo non sembra comprendere l'italiano e, appena può, si allontana.

I controlli

«Servirebbero controlli da parte della polizia, dei carabinieri e della guardia di finanza», dicono alcuni rider regolari. «Bisognerebbe verificare che gli account sui telefoni corrispondano ai documenti dei fattorini», suggeriscono. Probabilmente non sanno che le forze dell'ordine possono chiedere i documenti ma non posso pretendere di controllare il telefono cellulare. Un'altra soluzione potrebbe essere delegare il controllo al ristoratore nel momento in cui affida la merce; ma improbabile che la categoria accetti questo ruolo.