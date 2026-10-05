BOLZANO. Una teleferica intelligente che funziona come un magazzino automatico e permette di rifornire i rifugi di montagna con un solo operatore anziché due. È il prototipo sviluppato nell’ambito del progetto SMAUTOCABY (Smart Automatic Cableway), nato dalla collaborazione tra la Libera Università di Bolzano e un gruppo di imprese venete. Il sistema può prelevare autonomamente i colli a valle e trasportarli in quota, e viceversa, riducendo i tempi di lavoro e rispondendo anche alla crescente carenza di personale nei rifugi.

Le teleferiche utilizzate per l’approvvigionamento dei rifugi in alta montagna richiedono normalmente la presenza contemporanea di un addetto a valle e di uno a monte per tutta la durata delle operazioni. Il nuovo sistema punta a superare questo limite: il rifugista può caricare le merci nel magazzino a valle, programmare le missioni di trasporto e successivamente recuperare i carichi in quota, senza dover supervisionare ogni singolo viaggio. Le merci possono inoltre rimanere stoccate a valle ed essere richiamate quando necessario.

La teleferica può gestire più “cassetti” contenenti le merci, aumentando la capacità rispetto ai sistemi tradizionali che normalmente ne utilizzano uno solo. La struttura è stata pensata per essere leggera e installabile sulle teleferiche già esistenti senza interventi invasivi. «È un esempio virtuoso di come la collaborazione tra ricerca e impresa possa sviluppare innovazioni in grado di rendere più sostenibile la vita negli ambienti montani», spiega Fabrizio Mazzetto, docente della Facoltà di Scienze agrarie, ambientali e alimentari di unibz e coordinatore dello Spoke 1 del Consorzio iNEST.

Il progetto è partito da interviste a gestori ed ex gestori di rifugi di Trentino-Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia, dalle quali sono emersi i problemi legati ai tempi di attesa e alla necessità di impiegare due persone per ogni trasporto. «La nostra soluzione utilizza il cavo già esistente e crea un upgrade», spiega Alessandro Dal Col, amministratore delegato di BClever. Conclusa la fase di prototipazione in laboratorio, il progetto entra ora nella fase successiva: si cercano rifugi e altre realtà interessate a sperimentare il sistema direttamente in ambiente montano.