BOLZANO. Il Centro di permanenza per i rimpatri di Bolzano torna nell'agenda del governo. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, intervenendo alla Camera, ha confermato che sono state avviate le procedure per realizzare sei nuove strutture in Italia, due delle quali in Trentino-Alto Adige, a Trento e Bolzano. Il piano comprende inoltre un CPR in Campania, uno in Calabria, uno in Toscana e uno in Emilia-Romagna. Parallelamente il Viminale sta lavorando per ricavare altri 106 posti nelle strutture già esistenti in Sicilia, Sardegna e Lazio. Per Bolzano, dunque, non si tratta più soltanto dell'ipotesi discussa negli ultimi anni. La localizzazione individuata è Bolzano Sud, nell'area destinata al nuovo carcere, un progetto a sua volta da tempo in attesa di concretizzarsi.

A gennaio il presidente della Provincia Arno Kompatscher e l'assessora alla Sicurezza Ulli Mair avevano incontrato Piantedosi al Viminale. In quella sede era stata ribadita l'intenzione di prendere in considerazione il CPR fin dalle prime fasi della progettazione del nuovo complesso penitenziario, facendo procedere insieme Stato e Provincia.Il progetto resta però ancora da definire nei dettagli. L'ipotesi emersa nei mesi scorsi è quella di un centro di dimensioni contenute, tra 25 e 50 posti, accanto al futuro carcere. La partita coinvolge direttamente due ministeri: Interno per il CPR e Giustizia per il penitenziario. Sul tavolo del commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria c'è la ridefinizione degli spazi dell'intera area: il nuovo carcere, inizialmente progettato per circa 200 detenuti, dovrebbe essere ridimensionato a circa un centinaio di posti, lasciando così spazio anche alla struttura destinata ai rimpatri.

La Provincia, secondo quanto dichiarato da Kompatscher a maggio, ha già consegnato la documentazione necessaria e attende ora le decisioni dello Stato. Non c'è, invece, ancora un calendario certo per l'apertura dei cantieri. Ed è questo il passaggio che separa l'annuncio politico dalla realizzazione concreta. Già nel 2024 il governo aveva indicato la volontà di arrivare a una soluzione operativa, mentre nell'aprile 2025 si parlava di un accordo ormai vicino per un CPR da non più di 20-25 posti. La scelta di Bolzano Sud ha attraversato anche il cambio di amministrazione comunale.

Nel maggio scorso il sindaco Claudio Corrarati aveva ribadito pubblicamente la richiesta di dotare l'Alto Adige di un CPR, indicando come disponibile proprio il terreno in zona aeroporto originariamente destinato al nuovo carcere e spiegando di avere scritto al ministro Piantedosi. Il tema ha anche un risvolto operativo immediato. In assenza di una struttura altoatesina, le persone destinatarie di provvedimenti di espulsione devono essere trasferite fuori provincia. È accaduto ancora nelle ultime settimane: l'11 settembre, durante un'operazione interforze a Bolzano, un cittadino nigeriano destinatario di espulsione è stato accompagnato al CPR di Milano in attesa del rimpatrio.