Le ultime
21:14
Meloni, doppiopesismo di certa magistratura rende difficile la sicurezza
21:11
Meloni, sulla sicurezza serve approccio più duro
20:38
Mattarella, valori olimpici ispirino relazioni fra Paesi
20:00
Zelensky, 'probabilmente in Usa i prossimi colloqui'
19:33
Nordio, vogliamo evitare il ritorno delle Br
19:30
Mediaset: 'Causa civile da 160 milioni di euro contro Corona'
19:02
Mosca, 'accuse di Tajani su cyberattacchi sono calunnie'
18:59
Fonti Farnesina ad amb. Mosca, 'cyberattacchi rivendicati da filorussi'
18:56
Piantedosi, proficua interlocuzione con Colle, fermo preventivo sempre stato così
18:53
Meloni, non misure spot ma tassello che ridà libertà e sicurezza ai cittadini
L’opera

Rio Aslago, maxi intervento da 1,1 milioni per la sicurezza idraulica

Presentato a Bolzano il progetto con un nuovo bacino di contenimento a tutela del quartiere. I lavori partiranno a metà febbraio e dureranno circa sei mesi. Prevede briglie, argini rinforzati e adeguamenti del canale di deflusso

BOLZANO. Si è svolta mercoledì 4 febbraio, nella sala polivalente del quartiere Oltrisarco-Aslago in piazza Nikoletti, la serata informativa dedicata al progetto di messa in sicurezza idraulica del Rio Aslago, che prevede la realizzazione di un nuovo bacino di contenimento a protezione del quartiere.

All’incontro hanno partecipato il vicesindaco Stephan Konder, l’assessore comunale all’Ambiente Marco Caruso, il direttore dell’Ufficio Geologia e Protezione Civile del Comune di Bolzano Emanuele Sascor, e la presidente del quartiere Daniela Andreani, insieme a tecnici e funzionari della Provincia e del Comune.

L’intervento, avviato dall’Ufficio provinciale Sistemazione Bacini Montani Sud dell’Agenzia per la Protezione Civile, punta a ridurre in modo significativo il rischio idraulico. Il progetto prevede una nuova briglia di trattenuta in cemento armato sul Rio Aslago, pensata per intercettare detriti e legname trasportati dal torrente e convogliarli nell’area di deposito sovrastante.

Sono inoltre previsti un nuovo bacino di contenimento sopra quello esistente, argini in terra e il rafforzamento delle protezioni spondali. Nel pacchetto anche l’adeguamento della cunetta tra il bacino e via Castel Flavon, fino all’inizio del tratto canalizzato, con nuovi muri di sponda in cemento armato. Il cantiere partirà a metà febbraio e durerà circa sei mesi: possibili limitazioni temporanee alla passeggiata lungo il rio. Il costo complessivo è di 1,1 milioni di euro, finanziati dal Comune di Bolzano.

Altre notizie
Città in festa

Carnevale 2026 a Bolzano: feste nei quartieri e sfilata dei carri

Calendario ricco di appuntamenti diffusi nei quartieri, tra sfilate, musica e animazione per famiglie. Si parte giovedì 12 febbraio con Giovedì Grasso alle Semirurali e al Talvera, poi Firmian e i carri di Laives. Chiusura martedì 17 febbraio con festa in piazza Nikoletti e atelier in Biblioteca civica

Milano Cortina 2026

Hockey donne, Italia-Francia 4-1: l’Alto Adige trascina le azzurre

Debutto storico per le azzurre a Milano Cortina con un 4-1 sulla Francia e firma la prima vittoria olimpica della sua storia. A spingere le azzurre è soprattutto il contributo del Trentino-Alto Adige, con un nucleo altoatesino numeroso e centrale. Tra le protagoniste Bonafini, Heidenberger, Caumo e le altre giocatrici delle Eagles Bolzano

Attualità