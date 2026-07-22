BOLZANO. L'intervento degli agenti in abiti civili durante un servizio di controllo del territorio ha consentito di bloccare il responsabile e restituire il mezzo al legittimo proprietario.



Nella giornata di ieri il personale del Nucleo Operativo Sicurezza Urbana della Polizia Locale, impegnato in un servizio di controllo del territorio in abiti civili finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nella zona di piazza Verdi, ha denunciato un uomo per il furto di una bicicletta elettrica.



Nel corso del servizio gli agenti hanno notato due cittadini tunisini, già conosciuti dagli operatori anche per precedenti reati contro il patrimonio, sostare con atteggiamento sospetto nei pressi della rastrelliera delle biciclette di piazza Verdi.



Dopo alcuni minuti di osservazione, uno dei due ha rimosso il sellino di una costosa bicicletta elettrica regolarmente parcheggiata e assicurata con una catena a combinazione. Utilizzando il sellino come leva, ha ripetutamente avvolto e forzato la catena fino a provocarne la rottura. Successivamente ha riposizionato il sellino e si è allontanato in sella alla bicicletta.



Gli agenti, che avevano assistito all'intera scena, sono intervenuti immediatamente, riuscendo a bloccare l'autore del furto. L'uomo, M.H., cittadino di nazionalità tunisina di 26 anni senza fissa dimora, è stato denunciato all'Autorità giudiziaria per furto. La bicicletta è stata recuperata e restituita al legittimo proprietario.



L'intervento conferma ancora una volta l'importanza del costante presidio del territorio da parte della Polizia Locale, la cui presenza rappresenta uno strumento fondamentale per prevenire e contrastare i fenomeni di microcriminalità e garantire la sicurezza urbana.



(In foto la bici in questione)