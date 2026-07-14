BOLZANO. Il futuro urbanistico dell'area di Salita Sant'Osvaldo sarà al centro di un incontro pubblico promosso dal Comune di Bolzano. L'appuntamento è fissato per lunedì 27 luglio, dalle 17.30 alle 19.30, nella Sala di Rappresentanza del Municipio, in vicolo Gumer 7.

L'iniziativa segna una tappa importante del percorso di pianificazione dedicato allo sviluppo della zona ed è organizzata dal Comune insieme agli studi di progettazione Feld72 e Bergmeister Engineering.

Nel corso dell'incontro saranno illustrati i contenuti del piano di attuazione e presentati i risultati del percorso partecipativo "Ri-pensare Oswaldleiten", che ha coinvolto i residenti dell'area. Il confronto con la cittadinanza ha permesso di raccogliere osservazioni, esigenze e proposte, contribuendo alla definizione delle linee guida del progetto.

Al termine della presentazione è previsto uno spazio dedicato alle domande e al confronto diretto con i tecnici progettisti e i responsabili del procedimento, durante il quale i cittadini potranno avanzare osservazioni e suggerimenti.

Per partecipare è richiesta l'iscrizione inviando una e-mail all'indirizzo 5.6.0@comune.bolzano.it, indicando nell'oggetto: "Presentazione Ri-pensare Oswaldleiten – Il piano di attuazione".