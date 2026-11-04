BOLZANO. Un primo intervento concreto e, allo stesso tempo, uno sguardo rivolto al futuro del poligono di tiro di San Maurizio. L'assessore provinciale alle Opere pubbliche e alla Valorizzazione del patrimonio Christian Bianchi ha effettuato un sopralluogo presso la struttura bolzanina, per verificare gli interventi di manutenzione realizzati e confrontarsi sulle prospettive dell'impianto. Tra i lavori portati avanti dalla Provincia rientra l'adeguamento e la messa a norma dei servizi igienici, che sono stati sistemati per rispondere agli standard richiesti e migliorare nell'immediato la fruibilità della struttura.

Si tratta di un intervento contenuto dal punto di vista economico, ma concreto e necessario. L'intervento sui servizi igienici era stato individuato come una delle priorità già nel sopralluogo tecnico del giugno 2025, insieme ad alcuni lavori di adeguamento della linea di tiro dei 25 metri. «Anche attraverso questo intervento possiamo dare risposte concrete a una struttura che necessitava di attenzione da tempo. L'obiettivo, tuttavia, non è fermarsi alla manutenzione ordinaria: dobbiamo costruire una prospettiva chiara per il futuro del poligono», sottolinea Bianchi. Il confronto guarda inoltre alla riqualificazione complessiva dell'edificio.

La necessità di intervenire in maniera strutturale sullo storico poligono era già stata evidenziata dall'assessore nel 2025, quando la Provincia aveva ottenuto anticipatamente l'uso dell'immobile per poter avviare gli interventi manutentivi. La ristrutturazione del poligono di San Maurizio compare oggi anche nella programmazione provinciale dell'edilizia 2026-2028, con uno studio di fattibilità in programma. «Il primo obiettivo era quello di poter intervenire concretamente sulla struttura e oggi stiamo facendo proprio questo. Parallelamente dobbiamo però guardare avanti: resta aperto il confronto e stiamo lavorando per porre le basi della successiva riqualificazione del poligono.

È un percorso che vogliamo portare avanti passo dopo passo, attraverso soluzioni sostenibili e condivise con chi conosce il Poligono e utilizza la struttura ogni giorno», conclude Bianchi. «Il funzionamento del poligono a Bolzano è assolutamente necessario - aveva detto nel 2025 il presidente Arno Kompatscher alla cessione anticipata - per garantire, oltre allo svolgimento di attività di carattere sportivo da parte di numerose società altoatesine, anche le esercitazioni di tiro prescritte alle Forze dell'ordine e alla Polizia locale. Un'operazione - aveva spiegato - resa possibile, ancora una volta, dall'ottimo rapporto di collaborazione instaurato ormai da anni con l'Esercito».