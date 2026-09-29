BOLZANO. Una mattinata di raccoglimento per celebrare San Michele Arcangelo, patrono della Polizia di Stato. La cerimonia si è svolta oggi nella Chiesa dei Domenicani di Bolzano, alla presenza delle autorità civili e militari. Tra i presenti anche l’assessora provinciale alla Sicurezza Ulli Mair.

La messa è stata officiata da don Gioele Salvaterra e don Gianni Ciorra della Diocesi di Bolzano-Bressanone. Nell’omelia è stata sottolineata l’importanza dei valori della giustizia e del servizio al bene comune, principi che accompagnano quotidianamente il lavoro delle donne e degli uomini della Polizia di Stato.

Alla celebrazione ha preso parte il questore di Bolzano Giuseppe Ferrari, che ha ringraziato autorità e cittadini per la partecipazione. La ricorrenza di San Michele, ha sottolineato, rappresenta un’occasione per rinnovare l’impegno della Polizia al servizio dei cittadini, nel segno della legalità e della sicurezza.

La celebrazione nazionale si è invece tenuta a Milano, alla presenza del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e del capo della Polizia Vittorio Pisani. Dopo la messa nel Duomo, la giornata è proseguita al Teatro alla Scala con oltre 1.200 studenti e iniziative dedicate alla sicurezza stradale e informatica, al bullismo e al rispetto delle diversità. Nel corso dell’evento Davide Simone Cavallo è stato nominato «Poliziotto ad honorem».